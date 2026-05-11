Με σημαντικές «παγίδες» για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων ξεκινά το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», παρά τον φιλόδοξο στόχο της κυβέρνησης να επαναφέρει στην αγορά δεκάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα μέσω επιδοτούμενων ανακαινίσεων. Αν και το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και προβλέπει επιδότηση έως και 80% για εργασίες ανακαίνισης, σημαντικές κατηγορίες ιδιοκτητών εκτιμάται ότι θα μείνουν εκτός, είτε λόγω πολυϊδιοκτησίας είτε λόγω οικονομικών και νομικών εκκρεμοτήτων.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις το νέο πρόγραμμα και τις παγίδες του:

1. Τι είναι το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»;

Πρόκειται για νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα μέσω της ενοικίασής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ και αφορά κατοικίες που παραμένουν ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2. Ποιο είναι το ποσοστό της επιδότησης;

Η κρατική ενίσχυση καλύπτει από 70% έως 80% του κόστους ανακαίνισης, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια του ιδιοκτήτη. Παρέχονται επίσης πρόσθετες προσαυξήσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και περιοχές.

3. Ποιο είναι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης;

Το πρόγραμμα επιδοτεί εργασίες έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, λόγω της αύξησης στις τιμές των οικοδομικών υλικών, εκτιμάται ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να συμμετάσχουν και με δικά τους κεφάλαια.

4. Ποια ακίνητα θεωρούνται «κλειστά»;

Ως κλειστά χαρακτηρίζονται τα ακίνητα που εμφανίζουν μηδενική ή εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τουλάχιστον τρία χρόνια, στοιχείο που δείχνει ότι δεν κατοικούνται ή δεν χρησιμοποιούνται ουσιαστικά.

5. Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος;

Μεγάλες δυσκολίες συμμετοχής αντιμετωπίζουν όσοι έχουν ακίνητα με πολλούς συνιδιοκτήτες, καθώς απαιτείται συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Επίσης, προβλήματα αναμένεται να υπάρξουν για ιδιοκτήτες με αρρύθμιστα χρέη ή υποθηκευμένα ακίνητα.

6. Μπορούν να ενταχθούν ακίνητα που ανήκουν σε τράπεζες ή servicers;

Όχι. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και δεν καλύπτει ακίνητα που έχουν περάσει στον έλεγχο τραπεζών ή εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

7. Υπάρχουν επιπλέον μπόνους επιδότησης;

Ναι. Προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, επιπλέον 5% για νέους έως 35 ετών και ακόμη 5% για πολύτεκνους, τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία.

8. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχία του προγράμματος;

Το βασικό πρόβλημα θεωρείται η μεγάλη αύξηση του κόστους ανακαίνισης. Οι τιμές των υλικών και των εργασιών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η επιδότηση να μην επαρκεί για πλήρη ανακαίνιση χωρίς πρόσθετη οικονομική συμμετοχή του ιδιοκτήτη.