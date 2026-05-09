Ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι η διακοπή του επιδόματος παιδιού θα ισχύει για το διάστημα από 1η Ιουλίου 2026 έως και 31 Δεκεμβρίου 2026.

Συνεχίζονται και φέτος οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τη φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-2026 για την καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ.

Στην αίτηση Α21 οι δικαιούχοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών, όπως:

Τη σχολική μονάδα φοίτησης.

Την τάξη του μαθητή ή της μαθήτριας.

Τον αριθμό μητρώου του τέκνου.

Μέσω των στοιχείων αυτών πραγματοποιείται ηλεκτρονική διασταύρωση με τα αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά προς επεξεργασία. Αντίθετα, όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική αίτηση.

Ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι η διακοπή του επιδόματος παιδιού θα ισχύει για το διάστημα από 1η Ιουλίου 2026 έως και 31 Δεκεμβρίου 2026 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν δεν διασταυρώνεται ηλεκτρονικά η φοίτηση του παιδιού.

Όταν η φοίτηση δεν ολοκληρώνεται επαρκώς λόγω αδικαιολόγητων απουσιών.

Όταν το παιδί υποχρεώνεται να επαναλάβει την τάξη στο τέλος του σχολικού έτους 2025-2026.

Οι γονείς καλούνται να διασφαλίσουν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ότι τα παιδιά ηλικίας από 4 έως 16 ετών είναι εγγεγραμμένα στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ότι έχει συμπληρωθεί σωστά το πεδίο «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου» στην αίτηση Α21.

Ότι δεν υπάρχουν σοβαρές απουσίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επανάληψη της τάξης.

Η διαδικασία διασταύρωσης πραγματοποιείται μέσω της καταχώρησης:

Της σχολικής μονάδας.

Της τάξης.

Του αριθμού μητρώου του μαθητή.

Του έτους ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπου απαιτείται.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των στοιχείων φοίτησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης Α21. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής:

Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον το παιδί έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο για παιδιά ηλικίας άνω των 16 ετών.

Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις αποτυχίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης, η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί.

Η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού έκλεισε, λόγω της εκκαθάρισης της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Κατά το διάστημα που η πλατφόρμα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων ούτε η τροποποίηση υφιστάμενων δηλώσεων από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί εκ νέου στις 29 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00, μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής του επιδόματος στους δικαιούχους. Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού η αίτηση Α21 πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.