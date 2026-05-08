Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού που ανακοίνωσε προ ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες οκτώ νέα μέτρα στήριξης για τους πολίτες, με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής πίεσης και της συνεχιζόμενης ακρίβειας.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η θέσπιση νέο έκτακτο επίδομα παιδιού σε χιλιάδες οικογένειες: πρόκειται για εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά, καλύπτοντας πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες. Όπως είπε η πληρωμή είναι προγραμματισμένο να γίνει προς το τέλος Ιουνίου.

Αλλαγές στα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου όπως ανακοίνωσε προ ολίγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε σημαντική αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, προχωρά η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου πακέτου στήριξης των νοικοκυριών, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Συνεπώς αυξάνονται οι δικαιούχοι που θα λάβουν τον προσεχή Νοέμβριο μία επιστροφή ενοικίου.

«Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο είναι συνολικού κόστους 25 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται πλέον να αγγίξει το 1 εκατομμύριο.

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια