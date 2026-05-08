«Δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς φτάσαμε στο 2015. Την περίοδο 2010-2015 συντελέστηκε στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές που έχει δει χώρα του ανεπτυγμένου καπιταλισμού μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» τόνισε σε συνέντευξή του ο γραμματέας της ΝΕΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης παραχώρησε συνέντευξη στο Kontra News και τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Ερωτώμενος για την παραίτησή του το 2015, ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι «δεν μπορούσα, με βάση αυτό που είχα μέσα μου ως πολιτική άποψη, να υπηρετήσω ένα μνημόνιο το οποίο είχε τότε επιβληθεί στην πραγματικότητα από την τρόικα». Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, θεώρησε ότι το πιο έντιμο εκείνη την περίοδο ήταν να παραδώσει την έδρα του, να παραιτηθεί και να αποσυρθεί από την πολιτική. «Ήταν η πιο έντιμη στάση που θα μπορούσα να κρατήσω, έτσι ώστε να είμαι εντάξει με την πολιτική μου συνείδηση και με τη συνείδησή μου γενικότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση που έχει ανοίξει εκ νέου για το 2015, σημείωσε ότι υπάρχει μια προσπάθεια στο δημόσιο διάλογο να διαμορφωθεί ένα κλίμα ότι η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2015. Όπως υπογράμμισε, «δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς φτάσαμε στο 2015» υπενθυμίζοντας ότι «την περίοδο 2010-2015 συντελέστηκε στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές που έχει δει χώρα του ανεπτυγμένου καπιταλισμού μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Αναφέρθηκε στην απώλεια περίπου του ενός τρίτου του ΑΕΠ, στη μείωση μισθών και συντάξεων κατά 40% και 50%, στο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και στις θεσμικές αλλαγές «που δυστυχώς πληρώνουμε μέχρι σήμερα».

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς συνέδεσε τη συζήτηση για το 2015 με τη σημερινή πολιτική συγκυρία, τονίζοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει η συζήτηση για το 2015 είναι το καλύτερο δώρο αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με γενικευμένη ακρίβεια, γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και σοβαρό ζήτημα διολίσθησης του κράτους δικαίου, μαζί με φαινόμενα σοβαρότατης διαφθοράς όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και σε σειρά άλλων υποθέσεων όπου, όπως είπε, «η κυβέρνηση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να συγκαλύπτει».

Πρόσθεσε ότι η αντιπολίτευση, αν θέλει να είναι ουσιαστική και χρήσιμη για τους πολίτες, «δεν πρέπει να παίζει το παιχνίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να το απαντήσουν το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και ο κ. Τσίπρας. «Αν πράγματι ο πρώτιστος στόχος τους είναι να πέσει η κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική δημόσια συζήτηση».

Ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι, αν το πραγματικό διακύβευμα ήταν η διαμόρφωση μιας δύναμης ικανής να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, «προφανώς και η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να εξετάσει μια τέτοια συζήτηση». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, αυτό που διαπιστώνεται σήμερα είναι «ένας διαγκωνισμός, έστω και άτυπος, για το πώς ποιος θα πάρει το αργυρό ή το χάλκινο μετάλλιο».

Τόνισε, τέλος, ότι «αυτό που λείπει σήμερα είναι οι προτάσεις που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν την κοινωνία και να απαντήσουν στα πραγματικά προβλήματα». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σημείωσε ότι προφανώς υπάρχει ανάγκη μείωσης της κοινωνικά άδικης έμμεσης φορολογίας, αλλά το κρίσιμο είναι «πώς θα φορολογήσουμε αυτούς που έχουν τα χρήματα, τους πλούσιους, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα funds». Σε αυτό, «δυστυχώς τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κυοφορούμενο κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχουν συγκεκριμένες και ξεκάθαρες προτάσεις».