Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε για την αγάπη της στη μουσική και την οικογένειά της.

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Μπέσσυ Αργυράκη, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Η τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια του αποσπάσματος, φαίνεται να αναφέρεται στην αγάπη της για το τραγούδι και τη μουσική με αποτέλεσμα να συγκινηθεί, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε για την οικογένειά της και την αυστηρότητα που διακρίνει τον γιο της απέναντί της.

Σε ό,τι αφορά το τραγούδι, η ερμηνεύτρια, εξέφρασε την χαρά και τη συγκίνησή της, σημειώνοντας πως το συναίσθημά της δεν μεταφράζεται σε χρηματικά ποσά.

Όπως μάλιστα ανέφερε, σε πολλές περιπτώσεις ξεχνούσε να πληρωθεί: «Για μένα είναι συγκίνηση αυτό που κάνω. Όταν τραγουδάω, κανείς δεν ξέρει πόσο δίνω την ψυχή μου. Συγκινήθηκα τώρα. Τη μοιράζομαι τόσο πολύ με τον κόσμο που κάποιες φορές λέω ότι αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Γι’ αυτό και πολλές φορές ξεχνούσα να πάω να πληρωθώ».

Στη συνέχεια, η Μπέσσυ Αργυράκη, μίλησε για την οικογένειά της, εστιάζοντας κυρίως στον γιο της, Άγγελο, αποκαλύπτοντας μάλιστα μία άγνωστη ιστορία: «Ο γιος μου μού την είπε κάποια στιγμή. Μου λέει «μαμά, αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια». Μου το είπε ο γιος μου, ο Άγγελος. Είναι πολύ αυστηρός μαζί μου. Πρέπει να ήταν 10 ετών όταν μου το είπε. Ίσως αν ξαναγυρνούσα τον χρόνο πίσω, να ήμουν πιο κοντά τους. Έλα όμως που μου άρεσε το τραγούδι. Κάποιες φορές ένιωσα και ενοχές».

