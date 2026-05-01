«Για την κυβέρνηση της ΝΔ τα ζητήματα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αντιληπτά ως διοικητικό κόστος και ως εμπόδια στις επενδύσεις, τα οποία πρέπει να μειωθούν», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον Alpha Radio 98,9.

Σχολιάζοντας τις διατάξεις που ψήφισε πριν λίγες μέρες η κυβερνητική πλειοψηφία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης τόνισε ότι «περιορίζονται οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, εμπλέκονται ιδιώτες στους ελέγχους, οι επιχειρήσεις με ενστάσεις τους μπορούν να παρεμβαίνουν την ώρα του ελέγχου και θα μπορούν να ζητούν και εξαιρέσεις συγκεκριμένων επιθεωρητών. Με άλλα λόγια υποβαθμίζεται πάρα πολύ ο έλεγχος και υποτιμάται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων».

Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε πως «όλα αυτά γίνονται όταν πέρυσι είχαμε ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων, με πάνω από 200 νεκρούς, και πάρα πολλά σοβαρά εργατικά ατυχήματα, ενώ και φέτος έχουμε 37 θανάτους στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Τις χρονιές που έχουμε ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων βλέπουμε την κυβέρνηση της ΝΔ να θεσπίζει το 13ωρο, να νομοθετεί μέτρα που αντιμετωπίζουν την προστασία της υγείας και της ασφάλειας ως διοικητικό κόστος που πρέπει να αρθεί, να παρεμβαίνει και να χαλαρώνει τους ελέγχους του ΣΕΠΕ, το οποίο μετέτρεψε σε ανεξάρτητη αρχή για να αποφύγει την πολιτική ευθύνη».

«Όταν ο έλεγχος δεν διεξάγεται από ένα σώμα το οποίο να είναι καλά στελεχωμένο, να μπορεί να κάνει αιφνιδιαστικούς ελέγχους, να μπορεί να επικεντρώνει σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα, να έχει πολιτική καθοδήγηση και να υπάρχει πολιτική ευθύνη, τότε δεν έχουμε στην πραγματικότητα έλεγχο της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Εκτός από την υποβάθμιση της υγείας και της ασφάλειας, η ΝΔ έχει επιφέρει χειρουργικά πλήγματα συνολικά στην εργασία: 13ωρο, κατάργηση του πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων, fast track προσλήψεις και απολύσεις, μισθοί που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ζωής», επισήμανε.

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία ανέφερε ότι «το αίτημα για μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση μισθών δεν είναι καινούργιο, το 35ωρο είναι στις πάγιες θέσεις των συνδικάτων εδώ και χρόνια, ήταν στο πρόγραμμα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ το 2023, είναι στις θέσεις της Νέας Αριστεράς και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας σήμερα το 35ωρο δεν είναι απλά εφικτό είναι και αναγκαίο. Όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθέτησε το 13ωρο. Άρα τι νόημα έχει να της προτείνουμε μείωση του εργάσιμου χρόνου. Για τέτοιες αλλαγές στην αγορά εργασίας χρειάζεται ανατροπή αυτής της κυβέρνησης».