Νέο mega τζακ ποτ, πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ, μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 30ης Απριλίου.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 8, 13, 20, 22, 40 και Τζόκερ το 7.
Άλλο ένα τζακ ποτ σημειώθηκε απόψε και ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 20 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Κυριακής (3/5) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 8,1 εκατ. ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)