Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 27 εκατ. ευρώ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 21, 23, 44, 47 και 50.
Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 7.
Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη (5+1) τα τυχερά δελτία είναι 2.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Σημειώνεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων