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Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 27 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 27 εκατ. ευρώ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 21, 23, 44, 47 και 50.

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 7.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη (5+1) τα τυχερά δελτία είναι 2.

Δείτε τον πίνακα κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σημειώνεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων