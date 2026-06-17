Αντί να πετιούνται όταν αρχίζουν να εμφανίζουν καφέ κηλίδες ή να γίνονται πιο μαλακές οι μπανάνες, μπορούν να καταψυχθούν έγκαιρα και να αξιοποιηθούν αργότερα με πολλούς τρόπους.

Οι μπανάνες συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή φρούτα παγκοσμίως, ωστόσο έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι ωριμάζουν γρήγορα και συχνά καταλήγουν να μαυρίζουν ή να γίνονται υπερβολικά μαλακές πριν προλάβουν να καταναλωθούν. Για τον λόγο αυτό, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Aldi δημοσιοποίησε μια απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική συμβουλή αποθήκευσης, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να διατηρήσουν τις μπανάνες τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι.

Σύμφωνα με την ειδικό στην αποθήκευση τροφίμων Kate Hall, η καλύτερη λύση για όσους βλέπουν τις μπανάνες τους να ωριμάζουν πιο γρήγορα από όσο μπορούν να τις καταναλώσουν είναι η κατάψυξη. Όπως εξηγεί, πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στην παρασκευή μπανανόψωμου όταν οι μπανάνες έχουν πλέον παραωριμάσει, όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό ή επιθυμητό. Αντίθετα, αφιερώνοντας μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να προετοιμάσουν σωστά το φρούτο πριν από την κατάψυξη, μπορούν να το διατηρήσουν αναλλοίωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα και να το χρησιμοποιήσουν αργότερα σε διάφορες συνταγές.

Γιατί οι μπανάνες πρέπει να μπαίνουν στην κατάψυξη

Η διαδικασία που προτείνει είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά, οι μπανάνες θα πρέπει να ξεφλουδιστούν και να κοπούν σε μικρές φέτες. Στη συνέχεια, οι φέτες τοποθετούνται σε έναν δίσκο ή ταψί που έχει καλυφθεί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Το στάδιο αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς επιτρέπει στα κομμάτια να παγώσουν ξεχωριστά, χωρίς να κολλήσουν μεταξύ τους. Αφού παραμείνουν για λίγες ώρες στην κατάψυξη και παγώσουν πλήρως, μπορούν να μεταφερθούν σε σακούλες κατάψυξης που κλείνουν αεροστεγώς ή σε ειδικά δοχεία αποθήκευσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί αργότερα μόνο η ποσότητα που χρειάζεται κάθε φορά, χωρίς να απαιτείται απόψυξη ολόκληρης της ποσότητας διαβάζουμε στο express.co.uk.

Η Kate Hall τονίζει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αποτρέπει απλώς το μαύρισμα της φλούδας ή την αλλοίωση της υφής, αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των μπανανών σε πολλές διαφορετικές χρήσεις. Οι κατεψυγμένες φέτες μπορούν να προστεθούν απευθείας σε smoothies, προσφέροντας πιο παχύρρευστη και δροσερή υφή χωρίς την ανάγκη προσθήκης πάγου. Παράλληλα, μπορούν να πολτοποιηθούν για την παρασκευή ενός υγιεινού παγωτού μπανάνας χωρίς ζάχαρη ή να χρησιμοποιηθούν σε γλυκά, κέικ, muffins, pancakes και φυσικά στο κλασικό μπανανόψωμο. Πολλοί μάλιστα τις χρησιμοποιούν ως βάση για σπιτικά επιδόρπια σε συνδυασμό με σοκολάτα, φυστικοβούτυρο ή άλλους ξηρούς καρπούς.

Η ειδικός επισημαίνει ότι η κατάψυξη αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διατήρησης τροφίμων και συχνά παραμένει μια υποτιμημένη πρακτική στα περισσότερα νοικοκυριά. Όπως αναφέρει, η χρήση της κατάψυξης ουσιαστικά «παγώνει τον χρόνο», επιτρέποντας στα τρόφιμα να διατηρούνται ασφαλή και αξιοποιήσιμα πολύ μετά το σημείο που κανονικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Παράλληλα, συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού, καθώς περιορίζει τις απώλειες τροφίμων και μειώνει την ανάγκη για συχνές αγορές.

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Η συμβουλή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε η Aldi σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος Βρετανός πετά τρόφιμα αξίας περίπου 387 λιρών ετησίως, ενώ επτά στους δέκα καταναλωτές παραδέχονται ότι αγοράζουν τρόφιμα γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι πιθανότατα δεν θα τα καταναλώσουν εγκαίρως. Οι μπανάνες συγκαταλέγονται στα προϊόντα που πετιούνται συχνότερα, ακριβώς επειδή η περίοδος κατά την οποία βρίσκονται στην ιδανική ωρίμανση είναι σχετικά σύντομη.

Η περίπτωση της μπανάνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια απλή αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αντί να πετιούνται όταν αρχίζουν να εμφανίζουν καφέ κηλίδες ή να γίνονται πιο μαλακές, μπορούν να καταψυχθούν έγκαιρα και να αξιοποιηθούν αργότερα με πολλούς τρόπους. Έτσι, όχι μόνο μειώνεται η σπατάλη τροφίμων, αλλά εξοικονομούνται και χρήματα, ενώ παράλληλα διατηρείται η θρεπτική αξία ενός φρούτου που αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.