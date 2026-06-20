Ο επιχειρηματίας, χάθηκε λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα όμως το στίγμα του κινητού του κοντά στο χωριό του στην Ναύπακτο ήρθε να περιπλέξει την υπόθεση.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του Έλληνα επιχειρηματία Νίκου Σακαρέλλου, ιδιοκτήτη εστιατορίου στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος χάθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά την παραμονή του στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στην Ορεινή Ναυπακτία, τόπο καταγωγής του, όσο και στην ελληνική ομογένεια στην Αμερική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ο επιχειρηματίας είχε έρθει στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου και διέμενε στη Ναύπακτο, όπου διατηρούσε οικογενειακό σπίτι. Στις 31 Μαΐου αναχώρησε οδικώς για την Αθήνα μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, με σκοπό να ταξιδέψει την επόμενη ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες με προγραμματισμένη πτήση. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο και από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν.

Το σήμα του κινητού εκπέμπει από την Ναύπακτο

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα του κινητού του, το οποίο φέρεται να καταγράφηκε στις 2 Ιουνίου από κεραία στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, έχει προκαλέσει σύγχυση στις έρευνες και αποτελεί το πιο αινιγματικό στοιχείο της υπόθεσης. Το γεγονός ότι το τηλέφωνο εμφανίζεται να εκπέμπει σήμα σε ορεινή περιοχή, ενώ ο ίδιος είχε προηγουμένως μεταβεί στην Αθήνα, έχει δημιουργήσει πλήθος ερωτημάτων για την πιθανή διαδρομή του και τις συνθήκες εξαφάνισης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, ο επιχειρηματίας είχε ενημερώσει την οικογένειά του μέσω σύντομου μηνύματος από το αμερικανικό του κινητό, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω σημεία ζωής. Η τελευταία του φυσική παρουσία επιβεβαιώνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου και αποβιβάστηκε από το όχημα του θείου του στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, κοντά στο Σύνταγμα, με σκοπό – όπως είχε αναφέρει – να συναντήσει φίλους και να διανυκτερεύσει πριν την αναχώρησή του.

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Η οικογένεια ζητά απαντήσεις

Η οικογένεια και οι οικείοι του εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς δεν έχει εντοπιστεί καμία κίνηση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις προγραμματισμένης φυγής ή οικονομικών προβλημάτων. Όπως αναφέρουν, ο επιχειρηματίας διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και επισκεπτόταν τακτικά τον τόπο καταγωγής του, όπου περνούσε μεγάλο μέρος των διακοπών του.

«Από τις Αρχές δεν έχω καμία ουσιαστική ενημέρωση. Τους ρώτησα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες και μου απάντησαν πως συνεχίζονται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Ναύπακτο. Όταν τους ζήτησα να μου πουν αν έχουν εντοπίσει κάτι από τις κάμερες στη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το αεροδρόμιο, μου είπαν ότι το υλικό εξακολουθεί να εξετάζεται. Ο σύζυγός μου επρόκειτο να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την 1η Ιουνίου, με την πτήση της Delta στις 06:35 το πρωί. Λίγο πριν, έστειλε από το αμερικανικό του τηλέφωνο ένα σύντομο μήνυμα, με τρεις-τέσσερις λέξεις, σε εμένα και στους γιους μας. Του απάντησα, όμως δεν έλαβα ποτέ ανταπόκριση. Στη συνέχεια προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον θείο του, τον Αποστόλη, με τον οποίο περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Την προηγούμενη ημέρα είχαν κατέβει στην Αθήνα με το αυτοκίνητο του θείου του και τον είχε αφήσει στο Σύνταγμα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Προσπάθησα να τον βρω και μέσω Messenger, αλλά δεν κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί του», αναφέρει χαρακτηριστικά η σύζυγός του, Αγγελική Σακαρέλλου.

«Δεν γνωρίζω καν αν τα μηνύματα που λάβαμε τα έγραψε ο ίδιος. Η νοικάρισσά μας στη Ναύπακτο τον είχε δει πριν φύγει και της είπε πως θα επιστρέψει όταν θα γυρίσουν και τα παιδιά. Εγώ είχα προγραμματίσει να έρθω στην Ελλάδα στις 22 Ιουνίου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στίγμα του κινητού του κοντά στο χωριό του, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο ίδιος. Το αυτοκίνητό του το είχε αφήσει στον γαμπρό του. Τον κάλεσε για να του πει ότι είχε γεμίσει το ρεζερβουάρ με πετρέλαιο και πως είχε αφήσει τα κλειδιά κάτω από το πατάκι της εισόδου. Σας παρακαλώ, αν κάποιος γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε, ας επικοινωνήσει μαζί μας». Σε ερώτηση της δημοσιογράφου της εκπομπής σχετικά με το αν υπήρξε οποιαδήποτε κίνηση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, παρενέβη ο γιος του, Χρήστος, ο οποίος ανέφερε πως επικοινώνησε με την τράπεζα και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή από την ημέρα της εξαφάνισης.

Καμία συναλλαγή δεν έχει πραγματοποιηθεί από την ημέρα της εξαφάνισης

Όπως είπε, όσο ο πατέρας του βρισκόταν στην Ελλάδα, του έστελνε συχνά μηνύματα, γράφοντάς του πως περνούσε όμορφα. «Μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να εξηγήσω το στίγμα του κινητού στο χωριό ενώ πήγε στην Αθήνα. Από την Αστυνομία εδώ μάς είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα και μας παρέπεμψαν σε έναν σύμβουλο στην Αθήνα. Το μόνο που θέλουμε είναι να επιστρέψει ο πατέρας μας. Μας λείπει πολύ. Τον περιμένουν η οικογένειά του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Αν μας βλέπει, θέλω να του πω μόνο αυτό ‘σε αγαπάμε και σε θέλουμε πίσω’. Και αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, θα του είμαστε βαθιά ευγνώμονες», καταλήγει συγκινημένος.

Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών

Το στοιχείο του «διπλού ίχνους» του κινητού πρώτα στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Ναυπακτία ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την υπόθεση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για την πορεία του επιχειρηματία μετά την εξαφάνισή του. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην Αττική όσο και στη Ναυπακτία, με την αστυνομία να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.

«Το μόνο που θέλουμε είναι να επιστρέψει ο πατέρας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο γιος του, ζητώντας τη συνδρομή οποιουδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τα ερωτήματα να πολλαπλασιάζονται και το μυστήριο γύρω από την τύχη του επιχειρηματία να βαθαίνει όσο περνούν οι μέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdm8s8wfa49?integrationId=40599y14juihe6ly}