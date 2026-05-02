Οι αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή και σε πλήρη εξέλιξη.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές και η οικογένεια ενός 62χρονου άνδρα στην Εύβοια, ο οποίος εξαφανίστηκε πριν λίγα εικοσιτετράωρα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με την υπόθεση να έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά θρίλερ.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες από το evima, έφυγε από την οικία του χωρίς να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τις προθέσεις του. Λίγο πριν απομακρυνθεί, είχε μια σύντομη συνομιλία με την κόρη του, στην οποία —όπως αναφέρεται— ειπώθηκαν λόγια που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του.

Από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση, αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες αναζήτησης έχουν κινητοποιηθεί, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε περιοχές που ενδέχεται να έχει κινηθεί ο 62χρονος. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη του άνδρα ούτε υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την πορεία του μετά την αποχώρησή του από το σπίτι.

