Οι συνοδοί του ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν με δύτες, πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερο για τον εντοπισμό του.

Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρεια Ιταλία, στη λίμνη Κόμο, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από βουτιά σε σημείο που ήταν ρητά απαγορευμένο για κολύμβηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Corriere Della Sera, ο ανήλικος βούτηξε στη λίμνη κατά τη διάρκεια εξόρμησης με φίλους, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, το σώμα του εντοπίστηκε σε βάθος περίπου δέκα μέτρων και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παρά τις προσπάθειες ανάνηψης διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό είναι περιφραγμένη και χαρακτηρίζεται επικίνδυνη, καθώς τα νερά της λίμνης Κόμο είναι ιδιαίτερα κρύα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θερμικό σοκ και απώλεια ελέγχου κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.