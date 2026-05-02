Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Καστοριά, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κατοικία στην περιοχή των Μανιάκων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο δωμάτιο του ανήλικου, την ώρα που βρισκόταν εντός του χώρου. Η ισχύς της ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της κατοικίας, ενώ αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμμια του δωματίου. Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, ο ανήλικος είχε τις αισθήσεις του κατά την παραλαβή του από τους διασώστες.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και διενεργεί ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από τον χώρο, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της έκρηξης.