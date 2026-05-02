Τι δηλώνει ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να κινηθεί είτε προς την κατεύθυνση της διπλωματίας είτε προς την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναφορικά με τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η εξέλιξη των γεγονότων εξαρτάται πλέον από την Ουάσιγκτον.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει ήδη παρουσιάσει πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν.

Όπως ανέφερε, το Ιράν επιδιώκει «οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η χώρα είναι πλήρως προετοιμασμένη και για τα δύο ενδεχόμενα. «Για τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων και της ασφάλειάς μας, είμαστε έτοιμοι για κάθε επιλογή», σημείωσε, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και διπλωμάτες στην Τεχεράνη.

Νέο νομοσχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το Ιράν εξετάζει την ενίσχυση του ελέγχου σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπάι, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων «εχθρικών κρατών», συμπεριλαμβανομένων και πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων ή η προηγούμενη έγκριση από τις ιρανικές αρχές.

Το μέτρο αυτό ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τη διεθνή ναυτιλία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.