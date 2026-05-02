Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της νότιας Πάτρας.

Μαίνεται η φωτιά στην Πάτρα στο εργοστάσιο ελαστικών, όπου το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους ασφαλίζοντας πόρτες και παράθυρα στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το pelop, από τα πρώτα λεπτά, το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν ο πυκνός μαύρος καπνός από την καύση των ελαστικών, ο οποίος σκέπασε μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής. Η εικόνα στην περιοχή της Λεύκας είναι αποπνικτική, καθώς η φωτιά στα λάστιχα παράγει έντονο καπνό και επιβαρύνει σοβαρά την ατμόσφαιρα.

Οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν μια φωτιά με ιδιαίτερα επιβαρυντικό υλικό καύσης, καθώς τα λάστιχα δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό.

Παράλληλα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο σημείο και στην ευρύτερη ζώνη γύρω από την πυρκαγιά.

Η παρουσία της Αστυνομίας κρίνεται αναγκαία, καθώς ο πυκνός καπνός και η εξέλιξη της φωτιάς έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ παρακολουθείται στενά και η συνολική εικόνα γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο, ενώ υπάρχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

