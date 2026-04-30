Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες κάτω από αντίξοες συνθήκες, καταφέρνοντας τελικά να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα πριν αυτή εξαπλωθεί στα γειτονικά κτίρια.

Τεράστιες υλικές ζημιές προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε επιχείρηση ανταλλακτικών στο Ίλιον στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις μέσα στον επαγγελματικό χώρο, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στον χώρο της επιχείρησης, ο οποίος παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες ενώ τεράστιες ζημιές προκλήθηκαν και στα διαμερίσματα του διόροφου κτιρίου που βρισκόταν η επιχείρηση.

Καταστράφηκαν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας

Η φωτιά είχε πρωτοφανή ένταση και δυναμική λόγω των εύφλεκτων υλικών του καταστήματος με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν άμεσα στο κτίριο και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την πολυκατοικία όπου στεγάζεται η επιχείρηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς τα διαμερίσματα των δύο ορόφων που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κατάστημα, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα μέσω του κτιρίου. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ζημιές και σε παρακείμενα διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας, γεγονός που αποτυπώνει τη ραγδαία εξάπλωση του μετώπου και την επικινδυνότητα της κατάστασης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης και ελέγχου, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό των εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η επιχείρηση κατάσβεσηςσυνεχίζεται με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και τον έλεγχο της φωτιάς, η οποία έχει κατακάψει σχεδόν ολοκληρωτικά την πολυκατοικία.

