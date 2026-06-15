Το ΤΤΑ θα αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, καθώς και κάθε είδους κτίσματα εκτός σχεδίου.

Ανατροπές φέρνει το τελικό σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ).

Το Dnews.gr χαρτογραφεί τις βασικές αλλαγές μέσα από τις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν:

1. Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2027;

Από τις αρχές του 2027 τίθεται σε εφαρμογή το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο αντικαθιστά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, που καταργούνται στο τέλος του 2026. Παράλληλα, αποσύρθηκε το σχέδιο για την επιβολή ξεχωριστού Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να επιβαρύνονται τελικά με ένα νέο τέλος αντί για δύο.

2. Πώς θα υπολογίζεται το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης;

Το ύψος του ΤΤΑ θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου με την αντικειμενική τιμή ζώνης και τον συντελεστή παλαιότητας, επί τον συντελεστή που θα επιλέγει κάθε δήμος. Ο συντελεστής θα κυμαίνεται από 0,3% έως 0,7% και θα μπορεί να διαφοροποιείται ακόμη και ανά δημοτική ενότητα, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί να υπερβαίνει το 0,7AA% εφόσον απαιτείται για τη διασφάλιση των δημοτικών εσόδων.

3. Ποιοι αναμένεται να πληρώσουν περισσότερα και ποιοι λιγότερα;

Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εκτιμάται ότι θα προκύψουν για νεόδμητα ακίνητα, κατοικίες μεγάλης επιφάνειας και ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες. Αντίθετα, παλαιότερα ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες τιμές ζώνης αναμένεται να δουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε σχέση με το νέο σύστημα.

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4. Ποια ακίνητα θα επιβαρύνονται με το νέο τέλος;

Το ΤΤΑ θα αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, καθώς και κάθε είδους κτίσματα εκτός σχεδίου. Στην τελευταία περίπτωση, για τον υπολογισμό της αξίας θα λαμβάνεται υπόψη τόσο η αξία των κτισμάτων όσο και η αξία της διπλάσιας έκτασης που αυτά καταλαμβάνουν. Στην επιβάρυνση περιλαμβάνεται και το δικαίωμα υψούν («αέρας»), όταν αυτό προβλέπεται σε συμβόλαιο μεταβίβασης.

5. Πώς θα εισπράττεται το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης και ποιος θα το πληρώνει;

Το νέο τέλος θα εισπράττεται κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και τα ποσά θα αποδίδονται από τους παρόχους στους δήμους. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρπωτές ή οι νομείς των ακινήτων. Αν ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή, εκείνος θα καταβάλλει το ποσό, το οποίο όμως θα συμψηφίζεται με το μηνιαίο ενοίκιο.

6. Τι προβλέπεται για όσους δεν πληρώνουν το νέο τέλος;

Σε περίπτωση μη καταβολής του ΤΤΑ για τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή για έναν τριμηνιαίο λογαριασμό, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας θα προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η σύνδεση θα αποκαθίσταται μόνο μετά την εξόφληση των οφειλών προς τον πάροχο και τον δήμο. Εάν ο υπόχρεος δεν ζητήσει επανασύνδεση, ο πάροχος θα ενημερώνει τον οικείο δήμο ώστε να κινήσει τις διαδικασίες είσπραξης του οφειλόμενου ποσού.