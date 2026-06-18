Πέρα από τις περίζητητες Ιατρικές, Πολυτεχνικές και Νομικές Σχολές υπάρχουν και τμήματα που συνδυάζουν προσιτές βάσεις με υψηλές επαγγελματικές προοπτικές.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων και των Βάσεων 2026 η συζήτηση για τα πανεπιστημιακά τμήματα επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στις σχολές υψηλής ζήτησης και στα τμήματα που απαιτούν πολύ υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, πίσω από τη «βιτρίνα» των πρώτων επιλογών, υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα. Υπάρχουν σχολές με χαμηλότερες βάσεις, συχνά κοντά ή και κάτω από τις 10.000 μόρια, οι οποίες όμως συνδέονται άμεσα με σύγχρονους κλάδους της οικονομίας και προσφέρουν πραγματικές επαγγελματικές διεξόδους.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ευκαιριών, αλλά η περιορισμένη ενημέρωση. Πολλοί υποψήφιοι αγνοούν τμήματα που συνδυάζουν θεωρητική επάρκεια, πρακτικές δεξιότητες και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, απλώς επειδή δεν βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα ή δεν έχουν την ίδια «αναγνωρισιμότητα» με άλλες σχολές. Ο Κωνσταντίνος Σκαρλάτος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού EMPLOY EDU παρουσιάζει στο Dnews τέσσερα τμήματα που κινούνται σε αυτό το εύρος μορίων και προτείνονται από τους ειδικούς, ως «κρυμμένα διαμάντια» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διεπιστημονικής εκπαίδευσης που συνδυάζει τον πολιτισμό με την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα επικοινωνίας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη διαχείριση πολιτισμικού περιεχομένου, στην ψηφιακή αναπαράσταση πολιτιστικής κληρονομιάς και στη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Το αντικείμενο σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, όπου ο πολιτισμός δεν περιορίζεται σε φυσικούς χώρους, αλλά μεταφέρεται και αναπτύσσεται στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι επαγγελματικές διεξόδοι περιλαμβάνουν μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα ενημέρωσης και εταιρείες ψηφιακού περιεχομένου, καθιστώντας το τμήμα ιδιαίτερα ευέλικτο και σύγχρονο.

Δημιουργικός Σχεδιασμός και Ένδυση – ΔΙΠΑΕ (Κιλκίς)

Το συγκεκριμένο τμήμα συνδέει τον χώρο της μόδας με τη βιομηχανική παραγωγή και τον σχεδιασμό προϊόντων ένδυσης, σε ένα πλαίσιο που ξεπερνά την παραδοσιακή έννοια του fashion design. Η εκπαίδευση εστιάζει τόσο στη δημιουργική διαδικασία όσο και στην τεχνική παραγωγή, ενσωματώνοντας έννοιες όπως βιώσιμος σχεδιασμός, καινοτομία υλικών και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας ένδυσης. Σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας στρέφεται προς τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη παραγωγή, οι απόφοιτοι αποκτούν ένα ανταγωνιστικό προφίλ που συνδυάζει αισθητική, τεχνική γνώση και κατανόηση της αγοράς.

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών– Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος)

Η στατιστική και η ανάλυση δεδομένων αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα της σύγχρονης οικονομίας και διοίκησης. Το τμήμα της Σάμου προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να διαχειρίζονται, να αναλύουν και να ερμηνεύουν σύνθετα δεδομένα σε πραγματικά περιβάλλοντα. Από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες έως τον δημόσιο τομέα και τον χώρο της υγείας, η ανάγκη για ειδικούς στη στατιστική και τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά είναι συνεχώς αυξανόμενη. Οι απόφοιτοι έχουν επίσης τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε τομείς όπως Data Science και αναλογιστική επιστήμη, που συγκαταλέγονται στα πιο περιζήτητα διεθνώς.

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Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το συγκεκριμένο τμήμα συνδυάζει τη μηχανική, τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την τεχνολογία παραγωγής, δημιουργώντας επαγγελματίες με ισχυρό τεχνικό και σχεδιαστικό υπόβαθρο. Οι σπουδές καλύπτουν αντικείμενα όπως σχεδίαση προϊόντων, αυτοματοποίηση, συστήματα παραγωγής και καινοτομία στη βιομηχανία, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής. Η παρουσία του τμήματος σε περιοχές όπως η Κοζάνη και η Σύρος ενισχύει τη σύνδεση με πραγματικά παραγωγικά περιβάλλοντα, όπως η ενεργειακή μετάβαση και η ναυπηγική δραστηριότητα.

Πέρα από τα μόρια: Η πραγματική αξία των επιλογών στο Μηχανογραφικό 2026

Η επιλογή σχολής δεν θα έπρεπε να εξαντλείται στον αριθμό των μορίων ή στη φήμη ενός τμήματος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι λιγότερο προβεβλημένες σχολές προσφέρουν ισχυρότερη επαγγελματική προοπτική από πιο «δημοφιλείς» επιλογές, ακριβώς επειδή συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η δημιουργική βιομηχανία εξελίσσονται ραγδαία, τα λεγόμενα «τμήματα των 10.000 μορίων» δεν αποτελούν λύση ανάγκης, αλλά στρατηγική επιλογή για όσους κοιτούν μπροστά.