Το ΠΑΣΟΚ ενώ δεν διαθέτει δεξαμενές ψηφοφόρων, κινδυνεύει να λεηλατηθεί τόσο από τη ΝΔ όσο και από την ΕΛ.Α.Σ.!

Σε κρίση στρατηγικής εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ ιδίως στην περίπτωση που οι κάλπες στηθούν την άνοιξη.

Ο προεκλογικός του στόχος για «πρώτη θέση στις εκλογές ακόμα και με μια ψήφο διαφορά», ιδίως στην περίπτωση που παραμένει τρίτο στις δημοσκοπήσεις, όχι απλώς δεν θα έχει ρεαλισμό αλλά θα επιστρέψει μπούμερανγκ στη Χαριλάου Τρικούπη και θα αποτελέσει στοιχείο απαξίωσής του. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν επισημάνει πολύ νωρίς το συγκεκριμένο πρόβλημα προκαλώντας τη δυσαρέσκεια «πράσινων» στελεχών που ενώ τους έδειχναν το φεγγάρι κοίταζαν το δάκτυλο.

Η στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» και η απόφαση ότι αν δεν είναι πρώτο κόμμα δεν θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση αλλά θα παραμείνει στην αντιπολίτευση οδηγούν σε περαιτέρω περιχαράκωση τη Χαριλάου Τρικούπη και στερεί πηγές για εισροές ψήφων.

Ο διμέτωπος αγώνας -που στην ουσία έχει στόχο περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα παρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη- υπονομεύει τυχόν μετεκλογικές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, γεγονός που αποκλείει την ύπαρξη οποιασδήποτε δεξαμενής ψηφοφόρων για το ΠΑΣΟΚ.

Η τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις προκαλεί νευρική κρίση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αργά αλλά σταθερά δημιουργεί φυγόκεντρες τάσεις πρωτίστως μεταξύ των ψηφοφόρων που θέλουν πραγματικά να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά και μεταξύ αυτών που πιστοί στο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ και αντι-Τσίπρα μέτωπο» πιθανόν στις κάλπες να ψηφίσουν τον νυν πρωθυπουργό. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή ενώ δεν διαθέτει δεξαμενές ψηφοφόρων, κινδυνεύει να λεηλατηθεί τόσο από τη ΝΔ όσο και από την ΕΛ.Α.Σ.!

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Η αλήθεια είναι πως αν οι εκλογές διεξαχθούν τον Οκτώβριο με την υπάρχουσα στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φτάσει απογοητευτικά μεν αλλά χωρίς εσωτερικούς κραδασμούς καθώς κανένας «δελφίνος» δεν προτίθεται να θέσει θέμα ηγεσίας. Αν όμως οι εκλογές διεξαχθούν την άνοιξη ή το καλοκαίρι η σημερινή στρατηγική δεν στέκει, ενώ ουδείς μπορεί να αποκλείσει πως σε μια τέτοια περίπτωση οι «δελφίνοι» δεν θα κινηθούν ακόμα και αν σήμερα δεν έχουν καμιά επαφή μεταξύ τους για κοινή πορεία.

Αν επίσης δεν αλλάξει κάτι και η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα εδραιωθεί στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ σε τυχόν δεύτερες εκλογές θα κινδυνεύσει με μεγάλες απώλειες τόσο ψηφοφόρων (και προς τις δυο πλευρές) όσο και στελεχών (κυρίως προς την πλευρά της Αμαλίας).