Συνεχίζουν τα μελτέμια και τις επόμενες ημέρες, ενώ σύμφωνα με τον Κ. Μαρουσάκη, αναμένεται διήμερο αστάθειας.

Συνεχίζουν και σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε και αστάθεια τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Αργά το απόγευμα, θα δούμε να αναπτύσσονται σύννεφα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και της Πελοποννήσου και είναι αρκετά πιθανό να ξεσπάσουν μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες.

Το διήμερο Τετάρτη με Πέμπτη, φαίνεται οτι η αστάθεια θα εμφανίζεται πιο οργανωμένη κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών και πιο γενικευμένη για τα ηπειρωτικά τμήματα και κατά κανόνα τις μεσημβρινές ώρες.

Είμαστε σε μία εποχή όπου αυτός ο άστατος καιρός μπορεί να παράξει έντονους κεραυνού και να έχουμε μικροπλημμυρικά επεισόδια. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή τις ώρες αυτές.

Μέσα στο Αιγαίο αναπτύσσονται τα μελτέμια, με αυξομειώσεις, θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε. Θα πάμε ακόμη και την επόμενη εβδομάδα με ανάλογη εικόνα.

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Τετάρτη και Πέμπτη φαίνεται να περιορίζονται χωρικά τα μελτέμια.

Από την Παρασκευή και πάλι, θα ενισχυθούν, θα πάμε στα 8 μποφόρ αυξάνοντας σημαντικά των κίνδυνο πυρκαγιών.

Κατά κανόνα επικρατεί μία τιμή κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο περισσότερο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου (Αγρίνιο, Άρτα, Πάτρα, Καλαμάτα, νότια Κρήτη) Πύργος.

Στις υπόλοιπες περιοχές 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Τα ανατολικά τμήματα του του νομού της Αττικής θα δέχονται δυνατές εντάσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα θα συναντήσουμε αστάθεια στο εσωτερικό του νομού, θα βγουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πιο ζεστή θα είναι η μεριά της Χαλκιδικής.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι οι ημέρες με την πιο εκτεταμένη και την πιο έντονη απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Οι καταιγίδες θα εξαπλωθούν προς τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία ακόμη και στη δυτική και κεντρική Στερεά και το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου, θα δέχονται βροχές ακόμη και καταιγίδες, τις απογευματινές ώρες. Φαινόμενα που ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονους κεραυνούς.

Παρασκευή θα περιοριστεί η αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πιο περιορισμένη η αστάθεια Σάββατο και Κυριακή , με τα μελτέμια να ενισχύονται περισσότερα από Παρασκευή και στη συνέχεια και μαζί τους να αυξάνεται ο κίνδυνος έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Θα κάνει ζέστη αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα.

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