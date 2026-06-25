Ο Στρατηγάκης σε μια πρώτη αποτίμηση για το 1ο Πεδίο χαρακτήρισε «σφαγή» τις βαθμολογίες στα Αρχαία με το 55,67% των υποψηφίων να βαθμολογείται κάτω από την Βάση του 10.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις βαθμολογικές τους επιδόσεις στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Η εικόνα των βαθμολογιών είναι αμφίθυμη καθώς τα πεδία έχουν αποκλίσεις βαθμολογικές με το 1ο Πεδίο να καταγράφει σημαντικές απώλειες καθώς οι βαθμολογίες στα Αρχαία είναι απογοητευτικές.

Σε ένα πρώτο σχόλιο του στο Dnews o εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης για το 1ο Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών χαρακτήρισε «σφαγή» τις βαθμολογίες στα Αρχαία με ένα τεράστιο ποσοστό ήτοι 55,67% των υποψηφίων να βαθμολογείται κάτω από την Βάση του 10. Περισσότεροι από ένας στους δύο υποψηφίους (55,67%) βαθμολογήθηκαν κάτω από 10, γεγονός που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Αντίστοιχα τόνισε ότι υπάρχει καλύτερη εικόνα στην Ιστορία στους αριστούχους σε σχέση με πέρσι καθώς το φετινό ποσοστό είναι 47.90.

Αναλύοντας την «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 ο κ. Στρατηγάκης μιλώντας στο Dnews κατέγραψε ανά πεδίο τις εκπλήξεις και τις απογοητεύσεις που συνοδεύουν οι φετινές βαθμολογίες. Ειδικότερα για το 1ο Πεδίο αναφέρει ότι «χειρότερα Αρχαία σε όλη την κλίμακα δηλαδή εννοώ από το 10 και πάνω είναι λιγότεροι σε κάθε κλίμακα. Ιστορία είμαστε καλύτερα στους αριστούχους γενικά όχι μεγάλες διαφορές. Στην Έκθεση είμαστε περίπου στα ίδια και Λατινικά δεν έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στο 2ο Πεδίο έχουμε εκρηκτική άνοδο στους αριστούχους στα Μαθηματικά στο 19-20 καθώς έχουμε διπλασιασμό. Στις άλλες κλίμακες έχουμε αισθητά λιγότερους κάτω από τη βάση. Στη Φυσική έχουμε την μεγάλη έκπληξη διότι πέρσι είχαμε στο 2ο Πεδίο 723 υποψήφιους που έγραψαν πάνω από 19 και φέτος έχουμε 2.953. Η άνοδος εξηγείται από τα εύκολα θέματα οπότε αυτό αναμένεται να ανεβάσει τις Βάσεις του 2ου Πεδίου. Στη Χημεία είμαστε λίγο καλύτερα. Στο 3ο Πεδίο η διαφορά βρίσκεται στην Φυσική, στα υπόλοιπα είμαστε περίπου στα ίδια. Στη Βιολογία είμαστε χειρότερα όχι όμως τόσο πάνω όσο στην Φυσική οπότε η αίσθηση είναι ότι θα ανέβουν οι Βάσεις στις Ιατρικές. Στο 4ο Πεδίο στα Μαθηματικά έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10 έχουμε λιγότερους κάτω από τη Βάση περίπου 2000 λιγότερους υποψηφίους και για πρώτη φορά το ποσοστό κάτω από τη Βάση είναι κάτω από 70% και συγκεκριμένα είναι στο 65%.Είχε πολλά χρόνια να πέσει κάτω από το 70% αυτό το ποσοστό. Στα Μαθηματικά έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις τουλάχιστον δεκαετίας. Σφαγή και στο ΑΟΘ στους αριστούχους πάνω από το 19 που πέρσι ήταν 5406 και φέτος 2199.»

Μια πρώτη αποτίμηση για τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες δυσκολίες

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των Πανελληνίων 2026 αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή εικόνα στις επιδόσεις των υποψηφίων, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιστημονικών πεδίων και των μαθημάτων. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία παραμένει το μάθημα με τις καλύτερες συνολικά επιδόσεις. Από τους 74.854 υποψηφίους, το 84,27% συγκέντρωσε βαθμολογία από 10 έως 20, ενώ μόλις το 15,73% έμεινε κάτω από τη βάση. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα για τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον αντίποδα, τα Αρχαία Ελληνικά αναδεικνύονται στο πιο απαιτητικό μάθημα των φετινών εξετάσεων. Περισσότεροι από ένας στους δύο υποψηφίους (55,67%) βαθμολογήθηκαν κάτω από 10, στα Αρχαία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ιστορία, όπου το 52,10% των υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση. Τα δύο αυτά μαθήματα αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις βάσεις εισαγωγής των σχολών του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Τα Λατινικά αποτελούν τη θετική έκπληξη για το 1ο Πεδίο, καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα των υποψηφίων (65,03%) κατάφεραν να ξεπεράσουν τη βάση, παρουσιάζοντας σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με Αρχαία και Ιστορία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα Μαθηματικά, όπου οι επιδόσεις παραμένουν προβληματικές για ακόμη μία χρονιά. Το 50,59% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, ενώ μόλις το 49,41% κινήθηκε πάνω από τη βάση. Το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις Πολυτεχνικές και Οικονομικές Σχολές. Στη Χημεία η εικόνα είναι καλύτερη αλλά όχι εντυπωσιακή, καθώς το 41,68% των υποψηφίων έμεινε κάτω από τη βάση. Από τα μαθήματα των Θετικών Σπουδών, η Φυσική και η Βιολογία παρουσιάζουν την καλύτερη εικόνα. Στη Φυσική το 66,09% των μαθητών πέτυχε βαθμολογία άνω του 10, ενώ στη Βιολογία το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 65,22%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι υποψήφιοι του 3ου Πεδίου εμφανίζονται φέτος πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με άλλες κατηγορίες. Αντίστοιχα, στην Οικονομία το ποσοστό των γραπτών κάτω από 10 διαμορφώθηκε στο 48,09%.

Στο πεδίο των Θετικών Σπουδών, η καλύτερη εικόνα καταγράφεται στη Βιολογία, όπου το 65,22% των υποψηφίων πέτυχε βαθμολογία από 10 έως 20. Στη Φυσική το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 66,09%, ενώ στη Χημεία διαμορφώθηκε στο 58,32%. Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση στην Πληροφορική, με το 58,87% των υποψηφίων να πετυχαίνει βαθμολογία πάνω από τη βάση.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Τα ποσοστά κάτω από τη Βάση ανά μάθημα

Αρχαία Ελληνικά: 55,67%

Ιστορία: 52,10%

Μαθηματικά: 50,59%

Οικονομία: 48,09%

Χημεία: 41,68%

Πληροφορική: 41,13%

Βιολογία: 34,78%

Φυσική: 33,91%

Λατινικά: 34,97%

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 15,73%