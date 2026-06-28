Η Θεώνη Κουφονικολάκου περιέγραψε τους άμεσους στόχους της ΕΛΑΣ.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο με το Δημήτρη Καμπουράκη και την Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου περιέγραψε τους άμεσους στόχους της ΕΛΑΣ. Πρώτο, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο να ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που έχει επί μακρόν επωμιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Δεύτερο, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας για τα φορολογικά μίλησε για τη «φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.» Επίσης αναφέρθηκε στην «πατριωτική εισφορά» και τον αναβαλλόμενο φόρο των Τραπεζών, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλη αδικία» τονίζοντας ότι κάποια στιγμή «οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία, την υποστήριξη την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν»

Αναφέρθηκε επίσης στα οργανωτικά βήματα που έχουν γίνει, την επιλογή τομεαρχών και την πραγματοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου. Ειδικά για τους τομεάρχες ανέφερε ότι «επιλέξαμε πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν δική τους κοινωνική αντίληψη, έχουν ο καθένας τη δική του, τη δική της μοναδική πολιτική συγκρότηση». Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο μίλησε για «την ανάγκη επανίδρυσης μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης που αυτή τη στιγμή απουσιάζει από τη χώρα. Μίλησε για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση και μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες».

{https://www.youtube.com/watch?v=j1YkmJdVkAQ}

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Η τοποθέτηση της κ. Κουφονικολάκου: