Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο με το Δημήτρη Καμπουράκη και την Ανδριάνα Ζαρακέλη.
Η Θεώνη Κουφονικολάκου περιέγραψε τους άμεσους στόχους της ΕΛΑΣ. Πρώτο, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο να ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που έχει επί μακρόν επωμιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Δεύτερο, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα.
Η Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας για τα φορολογικά μίλησε για τη «φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.» Επίσης αναφέρθηκε στην «πατριωτική εισφορά» και τον αναβαλλόμενο φόρο των Τραπεζών, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλη αδικία» τονίζοντας ότι κάποια στιγμή «οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία, την υποστήριξη την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν»
Αναφέρθηκε επίσης στα οργανωτικά βήματα που έχουν γίνει, την επιλογή τομεαρχών και την πραγματοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου. Ειδικά για τους τομεάρχες ανέφερε ότι «επιλέξαμε πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν δική τους κοινωνική αντίληψη, έχουν ο καθένας τη δική του, τη δική της μοναδική πολιτική συγκρότηση». Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο μίλησε για «την ανάγκη επανίδρυσης μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης που αυτή τη στιγμή απουσιάζει από τη χώρα. Μίλησε για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση και μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες».
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Η τοποθέτηση της κ. Κουφονικολάκου:
- Δημοσιογράφος: Λοιπόν κυρία Νικολάκου...
- Θ. Κουφονικολάκου:: Τι να πρωτοπώ; Δεν ξέρω. Πραγματικά μετά από αυτή την τοποθέτηση έχω να πω ότι γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Ο κύριος Υψηλάντης είπε κατά λάθος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μία χώρα. Το αφήνω λίγο προς αναστοχασμό.
- Δημοσιογράφος: Η χώρα...
- Θ. Κουφονικολάκου: Πρώτον, αυτή τη βδομάδα είχαμε τον ορισμό των τομεαρχών. Έτσι επιλέξαμε πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν δική τους κοινωνική αντίληψη, έχουν ο καθένας τη δική του, τη δική της μοναδική πολιτική συγκρότηση. Και χθες κάναμε και το Εθνικό Συμβούλιο. Εκεί μίλησε ο πρόεδρος για τα διλήμματα τα οποία θέσατε (διαφθορά ή εντιμότητα), αλλά μίλησε και για πολλά πράγματα ακόμα. Για την επανίδρυση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης που αυτή τη στιγμή απουσιάζει από τη χώρα. Μίλησε για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση και μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Γιατί κακά τα ψέματα, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες στο στάδιο που βρισκόμαστε έχει χαθεί. Ελπίζουμε να μην είναι ολοκληρωτικά χαμένη, να μην είναι δια παντός χαμένη. Δεύτερο, τι είπε ο κ. Υψηλάντης; Είπε το παρελθόν. Εγώ άνετα μπορώ να αναμετρηθώ σε οποιοδήποτε ντιμπέιτ. Είναι ευπρόσδεκτος ο κ. Υψηλάντης σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά το παρελθόν. Δηλαδή σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετίζεται με το δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας, με τα στατιστικά της, με τα άδεια ταμεία της και με τη δημοσιονομική εξυγίανση από τη διακυβέρνηση Τσίπρα το επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και με την προστασία της χώρας από την εξευτελιστική θέση στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν.
- Δημοσιογράφος: Και αν έχει πράγματι γίνει η δημοσιονομική εξυγίανση. Γιατί δεν τους θέλετε και αυτούς που το κάνανε;
- Θ. Κουφονικολάκου: Για να σας απαντήσω. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ιστορικό κύκλο φορέων, κομμάτων, σχημάτων που έχουν κλείσει και μένω σε αυτό. Τώρα ο κ. Υψηλάντης ανέφερε και κάτι άλλο. Και τι είναι ο κ. Τσίπρας; Έχει τελειώσει το Χάρβαρντ. Να υπενθυμίσουμε ευγενικά στον κύριο Υψηλάντη και γενικά στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία προφανώς δεν έχουν όλα αποφοιτήσει από δημόσια πανεπιστήμια ή απ’ το Χάρβαρντ, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν τελειώσει το Χάρβαρντ. Έτσι να το πούμε και αυτό διότι αισθάνομαι ότι τροφοδοτείται μια παρεξήγηση, η οποία εμπεδώνεται κιόλας σιγά σιγά. Επίσης, να μη μιλάμε για την πολιτική με ποδοσφαιρικούς όρους. Έχουμε υποχρέωση το επόμενο διάστημα όλες, όλοι οι φορείς να φέρουμε στιβαρές, ρεαλιστικές προγραμματικές θέσεις.
- Δημοσιογράφος: Αλλά ο Τσίπρας ξεκίνησε με την Barcelona…
- Θ. Κουφονικολάκου: Είναι άλλο το παιγνιώδες κομμάτι της επικοινωνίας κι άλλο να έρχομαι σε μία συζήτηση για τη φορολογία, για τα δημοσιονομικά, για την κοινωνική υποστήριξη και να μιλάω με ποδοσφαιρικούς όρους… Επίσης, δεν θα έμπαινα πάρα πολύ στη συζήτηση, εάν ήμουν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα ήμουν ποτέ, αλλά δεν θα έμπαινα στη συζήτηση της διαφθοράς. Είναι ένα μη προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία. Συστήνω αυτοσυγκράτηση. Τώρα από κει και πέρα και σε σχέση με τους εφοπλιστές που ανέφερα, θα το πω και άλλη φορά, παρότι επανειλημμένα έχω μιλήσει γι αυτό. Να πούμε για άλλη μία φορά ότι όλο αυτό που αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ για το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι απολύτως ψευδές. Αυτό που προσφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, παρεμπιπτόντως, ήταν μία συμφωνία που περιλάμβανε πολλά δισεκατομμύρια επιβαρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους και δεν είχε καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους. Επομένως, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Επίσης, ισχύει ότι για την φορολόγηση των εφοπλιστών απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση, γιατί αυτό που προβλέπεται σε αυτή τη φάση είναι λίγο...
- Δημοσιογράφος: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος με τα ντοκιμαντέρ... Δεν θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές;
- Θ. Κουφονικολάκου: Δεν είπα αυτό. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Αυτό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, συνταγματικά, είναι ένας ειδικός φόρος χωρητικότητας, ο οποίος σχετίζεται με την ηλικία και τη χωρητικότητα του πλοίου με το τονάζ. Η κυβέρνηση το διάστημα 2015 - 2019 άλλαξε τον ειδικό φόρο και προέβλεψε αύξηση 4% κατ’ έτος. Απλά στόχος ήταν να εξασφαλιστεί μια άλλη συμφωνία, η οποία να περιέχει δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους και πολύ μικρότερη επιβάρυνση σε ότι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους. Επίσης, άλλαξε το φορολογικό συντελεστή των ναυτιλιακών εταιρειών και φορολόγησε διαφορετικά τα μερίσματα. Οπότε αυτό που είπε είναι εντελώς ψευδές. Τώρα επαναλαμβάνω...
- Δημοσιογράφος: Μισό λεπτό γιατί μπερδεύεται ο κόσμος.
- Θ. Κουφονικολάκου: Πάμε λίγο τώρα στις προγραμματικές θέσεις...
- Δημοσιογράφος: Θεωρείτε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένας πλούτος στους εφοπλιστές, η φορολόγηση των εφοπλιστών είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως σε μια κυβέρνηση αριστερή, σοσιαλιστική θα μπορούσε να εφαρμοστεί;
- Θ. Κουφονικολάκου: Μα εμείς με όλο το σεβασμό μιλάμε για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα από τώρα. Εμείς λέμε ότι έχουμε τέσσερεις στόχους. Πρώτον, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο να ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που έχει επί μακρόν επωμιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Αυτό θα εξηγήσω πως θα γίνει στη συνέχεια. Δεύτερον, αυτό το οποίο θέλουμε είναι τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας για να αυξήσουμε την εισροή και να αναβαθμίσουμε αναπτυξιακά την Ελλάδα. Τρίτον, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Και τέταρτον, τι λέμε; Το αυτονόητο; Άμεσα μέτρα, Ένα πλήρες σχέδιο, μια ολιστική προσέγγιση κατά της ακρίβειας. Αυτές είναι οι μεγάλες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Τώρα σε σχέση με τα φορολογικά, το μόνο που έχουμε εξειδικεύσει τα άλλα θα τα δείτε είναι...
- Δημοσιογράφος: Οι Τράπεζες...
- Θ. Κουφονικολάκου: Είναι τα μερίσματα, δηλαδή η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται. Ναι, επιτρέψτε μου λίγο, θα σας τα πω...
- Δημοσιογράφος: Αλλά...
- Θ. Κουφονικολάκου: Λοιπόν, είπαμε, η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Μιλήσαμε για την πατριωτική εισφορά και μιλήσαμε, μίλησε χθες ο πρόεδρος για τον αναβαλλόμενο φόρο. Είναι μια μεγάλη αδικία, έτσι; …κάπου οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία. Την υποστήριξη την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν. Έχουν βάλει πλάτη Έλληνες πολίτες...
- Θ. Κουφονικολάκου: Αλλάξατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να μην συστήσετε εξεταστική επιτροπή; Κύριε Υψηλάντη… Ακούστε με λίγο. Αλλάξατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν έχετε ιερό και όσιο, για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές; Είναι αστείο...
- Β. Υψηλάντης: Μα τι λέτε τώρα...
- Θ. Κουφονικολάκου: Το ότι μιλάτε για συνέπειες. Είναι αστείο. Να πω λοιπόν κι εγώ ότι πρώτα απ όλα η θέση μας είναι απολύτως συγκεκριμένες και απολύτως ρεαλιστικές και απολύτως κοστολογημένες. Έχουμε και μια πολύ δυνατή ομάδα στα μακροοικονομικά. Να πούμε ότι διανύουμε μια περίοδο βαθιάς κρίσης σε ό, τι αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Και αυτό δεν είναι καθόλου αμελητέο. Η κυβερνώσα παράταξη έχει μόνο αλαζονεία να επιδείξει. Και βέβαια κομματική συνείδηση, Όχι κοινωνική συνείδηση, μόνο κομματική συνείδηση. Να πούμε ότι για μας, ό, τι προτάσσει ως επιτυχία αποδομείται πανεύκολα. Στο φτερό. Επικαλείται ένα ρυθμό μεγέθυνσης. Το έχει κάνει σημαία. 2.1. Όμως 2.1 ήταν και το 2018, 2.3 ήταν το 2019.
- Δημοσιογράφος: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία είπε ο κ. Τσίπρας
- Θ. Κουφονικολάκου: Ο όρος υπεραπόδοση δεν είναι θετικός.
- Δημοσιογράφος: Πώς ο όρος υπεραπόδοση γίνεται να μην είναι θετικός; Δηλαδή πραγματικά;
- Θ. Κουφονικολάκου: Όταν μια κυβέρνηση σε μη μνημονιακή περίοδο παράγει πλεονάσματα, ασκεί μια ιδεοληπτική πολιτική. Το 15 - 19 σε μνημονιακή περίοδο, χρειαζόμασταν τα πλεονάσματα διότι χρειαζόμασταν χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές για να πείσουμε και το επίμονο ΔΝΤ ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Τώρα τα πλεονάσματα σε τι αντιστοιχούν; Σε υπερφορολογήση.
- Δημοσιογράφος: Λάθος, λάθος…
- Θ. Κουφονικολάκου: Και από άλλες πηγές, τα οποία δείχνουν ότι η κυβέρνηση κρατάει ένα (περιθώριο) προκειμένου να μοιράζει μετά σε κομφετί, σε επιδόματα και σε μικροεπιδοματική πολιτική.
- Δημοσιογράφος: Ο κ. Γεωργιάδης σας έχει ευχαριστήσει σήμερα βλέπω εδώ τον κύριο Τσίπρα.
- Θ. Κουφονικολάκου: Και εμείς τον ευχαριστούμε σε κάθε ευκαιρία για όλα αυτά που λέει και κάνει, ιδίως για τη μη αποπληρωμή του δανείου του κόμματός του. Έλεγα λοιπόν…
Το σκέλος των επενδύσεων, αυτό που εμφανίζει η κυβέρνηση είναι ψευδές. Αποτελεί μία πλάνη, διότι το 40% των επενδύσεων είναι μη παραγωγικές, είναι ακίνητα, δεν πρόκειται να μας δώσουν τίποτα πίσω. Επομένως, είναι άλλο πράγμα το πλεόνασμα και μάλιστα ένα πλεόνασμα το οποίο δεν απαιτείται να έχει σε αυτή τη φάση. 2% μας χρειάζεται, όχι 6% και άλλο πράγμα αυτό που περιγράφει.