Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν πάνω από 200 πυροσβέστες.

Στον εισαγγελέα Πολύγυρου παρουσιάστηκαν αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08).

Τα δυο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την Πυροσβεστική στις δικαστικές Αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Στο μέτωπο της φωτιάς είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και πυροσβέστες από τη Μολδαβία. Παράλληλα, οχήματα και μηχανήματα έργου συνέδραμαν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Η φωτιά είχε εξαπλωθεί γρήγορα από το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 και να απομακρυνθούν συνολικά 481 άνθρωποι από τις απειλούμενες περιοχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.

Κατά την εκκένωση των Σίβηρης και Φούρκας δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί πολιτών, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου.