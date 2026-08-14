Ο Τραμπ δεν πιστεύει ούτε τα δημοσιεύματα των Navy Times, The Military Times και Stars and Stripes που ανέφεραν τις συνθήκες στο αεροπλανοφόρο, όπως ότι πολλά μέλη του πληρώματος είχαν προσπαθήσει να πηδήξουν στη θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν ανησυχεί για την κατάσταση στο αεροπλανοφόρο Lincoln,παρά τις εκκλήσεις των γερουσιαστών να διερευνηθούν οι αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας του προσωπικού.

Το αεροπλανοφόρο με έδρα το Σαν Ντιέγκο έχει αναπτυχθεί εδώ και εννέα μήνες και αρκετές αναφορές έχουν δείξει ότι οι οικογένειες των μελών του πληρώματος ανησυχούν για την έλλειψη τροφίμων και άλλων βασικών προμηθειών. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει άλλη άποψη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, είπε ότι δεν πιστεύει «ούτε καν» πως το πλοίο είχε αναπτυχθεί «αρκετό καιρό».

Αμφισβήτησε επίσης ότι τα μέλη των οικογενειών του πληρώματος ανησυχούσαν για την ευημερία του και επεσήμανε ότι το USS George Washington θα έρθει να αντικαταστήσει το Lincoln στη Μέση Ανατολή. Σε δήλωση δημοσιογράοφυ για τις ανησυχίες των οικογενειών του πληρώματος, ο Τραμπ επέμεινε «όχι, δεν ανησυχούν».

«Προσπάθησαν να πηδήξουν στη θάλασσα»

Την ίδια ώρα δημοσιεύματα των Navy Times, The Military Times και Stars and Stripes ανέφεραν τις συνθήκες στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πολλά μέλη του πληρώματος είχαν προσπαθήσει να πηδήξουν στη θάλασσα. Το αεροπλανοφόρο δεν έχει προσεγγίσει σε λιμάνι εδώ και τουλάχιστον 200 ημέρες. Συνήθως η προσέγγιση μπορεί αν γίνει κάθε 30 έως 45 ημέρες, εκτός εάν υπάρχουν άλλες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Μέλη των οικογενειών των επιβαινόντων δήλωσαν στην εφημερίδα The Military Times ότι το πλήρωμα δεν διαθέτει βασικά είδη όπως προϊόντα υγιεινής και αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα ποιότητας ζωής, όπως ανεπαρκή κλιματισμό και μολυσμένο νερό. Το χαμηλό ηθικό και η εξάντληση είναι επίσης έντονα στο πλήρωμα, δήλωσαν αρκετές οικογένειες.

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Από την πλευρά του το Ναυτικό αρνήθηκε ότι είχε «παρατηρήσει αύξηση αυτοκτονικών ιδεών ή αποπειρών στο» USS Abraham Lincoln. Αρκέστηκε να δηλώσει πως «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ευημερία κάθε μέλους των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε διαθέσιμους επαγγελματίες θρησκευτικής, ιατρικής και ψυχικής υγείας για να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν ανησυχίες καθώς προκύπτουν», ανέφερε η δήλωση.

Ο υπουργός Άμυνας - ή Πολέμου όπως προτιμά - Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε επίσης τις συνθήκες στο αεροπλανοφόρο «εντελώς λανθασμένες», λέγοντας στο Newsmax ότι το υπουργείο του διασφαλίζει ότι τα πλοία έχουν «όλα όσα μπορούμε να τους παρέχουμε σε κάθε στιγμή».

«Ορισμένες αποστολές είναι μεγαλύτερες από άλλες και τρέφω περισσότερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναυτικούς από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό που κάνουν σε αυτές τις ανοιχτές θάλασσες και σε αυτές τις αυστηρές συνθήκες με λιγότερες προσεγγίσεις σε λιμάνια, είναι απίστευτο», είπε.

Με πληροφορίες του Axios





