Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον παρέχει πληροφορίες στο Κίεβο και διαδραματίζει ολοένα πιο ενεργό ρόλο στις επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της και έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Μόσχα έχει απευθύνει σειρά ερωτημάτων στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και αναμένει απάντηση.

Όπως είπε, τα ερωτήματα αφορούν μεταξύ άλλων τη χρήση πληροφοριών από την Ουκρανία, αλλά και τον βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση επιθέσεων σε περιοχές βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από την αμερικανική πλευρά στις συγκεκριμένες δηλώσεις.

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Στο επίκεντρο ξανά οι ειρηνευτικές προσπάθειες

Οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε μεταφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους πριν από έναν χρόνο, ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να εξετάσει αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει πως ορισμένα σημεία απαιτούσαν συμβιβασμούς, αλλά ότι ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί από την αμερικανική πλευρά.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αρνηθεί ότι στη συγκεκριμένη σύνοδο επετεύχθη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι, εάν υπήρχε συμφωνία, ο πόλεμος θα είχε ήδη τελειώσει.

Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών

Ο Λαβρόφ δήλωσε ακόμη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει διαθέσιμος να υποδεχθεί στη Ρωσία απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον υπάρξει νέα επίσκεψη.

«Το ερώτημα είναι τι θα φέρουν μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα αναμένει συγκεκριμένες προτάσεις από την αμερικανική πλευρά.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της για την καταστροφή των δυτικών στρατιωτικών προμηθειών που κατευθύνονται προς την Ουκρανία.

Προειδοποίηση για σκληρότερες ρωσικές ενέργειες

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα σκοπεύει να υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρές μεθόδους, με στόχο να περιορίσει τη δυτική υποστήριξη προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους της, την ώρα που αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ορισμένους κρίσιμους τομείς. Μεταξύ αυτών είναι τα συστήματα αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται για την προστασία από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο, ενώ οι τελευταίες δηλώσεις από τη Μόσχα δείχνουν ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Με πληροφορίες του Reuters