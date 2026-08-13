Το διυλιστήριο στην πόλη Ορσκ της Ρωσίας, το οποίο επλήγη σε ουκρανική επίθεση με drones πριν από δύο ημέρες, αναγκάσθηκε να διακόψει την λειτουργία του.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου και πετροχημικό εργοστάσιο στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάν προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε ότι γενικό στρατιωτικό επιτελείο τη Ουκρανίας μέσω του Telegram. Το βιομηχανικό συγκρότημα βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα και προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων τους τελευταίους μήνες προκαλώντας μεγάλες ελλείψεις σε καύσιμα στη ρωσική επικράτεια με στόχο την αύξηση του κόστους πολέμου για την Ρωσία.

Το διυλιστήριο στην πόλη Ορσκ της Ρωσίας, το οποίο επλήγη σε ουκρανική επίθεση με drones πριν από δύο ημέρες, αναγκάσθηκε να διακόψει την λειτουργία του και οι εργασίες αποκατάστασης θα διαρκέσουν μέχρι και έξι μήνες, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης προειδοποιώντας τους αυτοκινητιστές για προβλήματα στην τροφοδοσία καυσίμων.

Ο Γεβγκένι Σόλντσεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Ορενμπουργκ, γνωστοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι θραύσματα προκάλεσαν καταστροφές σε βασικό εξοπλισμό. «Τα ανταλλακτικά είναι εισαγόμενα και, λόγω των κυρώσεων, οι επισκευές θα πάρουν μέχρι και έξι μήνες», εξήγησε.

«Η μονάδα έχει κλείσει τελείως. Ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο και θα αναγκαστούμε να στηριχθούμε στην τροφοδοσία σε καύσιμα από άλλες περιοχές», είπε.

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Με πληροφορίες από Reuters, AΠΕ