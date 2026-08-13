Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πισίνα δεν είχε άδεια από το 2023.

Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, έπειτα από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αρμόδιων Αρχών. Σύμφωνα με αυτά, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

Μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Πάρο, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του beach bar

Τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη με το τετράχρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πούντα της Πάρου έδωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.

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«Μαλώνουμε με τον κόσμο καθημερινά. Με τις μανάδες και τους πατεράδες γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός... Λυπούμαστε γι' αυτό που συνέβη και σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί, μες στο full της σεζόν, για το παιδάκι αυτό», τόνισε μιλώντας στον ANT1.

Ερωτηθείς αν οι γονείς του παιδιού ήταν κοντά, είπε: «Όχι, όχι. Ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω, σε ένα άλλο σνακ, δεν τους είδα».

«Είχε ξανάρθει, προσπαθήσαμε να τον διώξουμε»

«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω "έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;" κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar.

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