Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο 72χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τραγική κατάληξη είχε το κολύμπι για έναν 72χρονο υπήκοο Σουηδίας στη Ρόδο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή Ψαροπούλα Ρόδου, σε κεντρική παραλία της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου.

Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί, παρά την κινητοποίηση που είχε προηγηθεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 72χρονου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ