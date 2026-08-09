Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη σχέση του με την Ευαγγελία Καρύδη.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο στην επαγγελματική του πορεία, με τις παραστάσεις του να σημειώνουν συνεχόμενα sold out σε όλη την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, ο γνωστός stand-up comedian έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και η σχέση του με την Ευαγγελία Καρύδη έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο.

Πρόσφατα, μάλιστα, οι δυο τους έγιναν αποδέκτες πλήθους υβριστικών σχολίων στα social media, με αφορμή φωτογραφίες από κοινή τους έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πήρε δημόσια θέση, υπερασπιζόμενος τη σύντροφό του και ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητα τα προσβλητικά σχόλια σε βάρος της.

Σε συνέντευξή του στη RealLife, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη σχέση του με την Ευαγγελία Καρύδη: «Με την Εύα είμαστε μαζί 13-14 χρόνια, με τα πέρα και τα δώθε, με τα πάνω και τα κάτω, έτσι όπως είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις. Μια πεθαίνουν, μια αναζωπυρώνονται, μια σβήνουν, μια φεύγουν και είμαστε μια χαρά. Τι δουλειά έχει μαζί μου, ήθελα να ήξερα… Είναι σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις. Καλές ή κακές στιγμές τα αφήνω, γιατί το πώς δομεί κάθε ζευγάρι τη δική του σχέση δεν είναι αξίωμα. Δύο άνθρωποι δημιουργούν τη δική τους συνθήκη. Το να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι κρατά τα ζευγάρια».

Και συνέχισε: «Θα το έκανα 500 φορές. Δεν σκέφτηκα στιγμή “είμαι διάσημος, άστο να περάσει, ένα site το έγραψε”. Μόλις την είδα κάπως, ότι τη στεναχώρησε αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο να σε βρίζουν σωρηδόν άγνωστοι ξαφνικά, επειδή είσαι με τον καραγκιόζη τον διάσημο… “κάτσε”, λέω, “εγώ φταίω γι’ αυτό, γιατί αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα γινόταν, οπότε εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη”. Το άρθρο είχε τίτλο “Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα” και μετά έγραφαν σχόλια από κάτω, λες κι εγώ είμαι ο Μπραντ Πιτ. Οι φωτογραφίες αδικούν την Εύα, δεν έχει φωτογένεια, τι να κάνουμε… Κι εμένα, αν με πάρεις από το πλάι, είμαι σαν γεράκι με μουστάκι».