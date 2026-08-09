Ο «μαέστρος» Ότο Ρεχάγκελ που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος, Ότο Ρεχάγκελ γίνεται σήμερα 88 ετών.΄Ο Γερμανός τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της γαλανόλευκης το 2001 και παρέμεινε στον πάγκο της Εθνικής μέχρι το 2010, κατακτώντας το καλοκαίρι του 2004 το τρόπαιο του Euro γράφοντας μαζί της μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1938 στο Έσσεν της Γερμανίας, ο Ότο Ρεχάγκελ αφού έπαιξε για πολλές ομάδες (Αλτενέσσεν, Έσσεν, Χέρτα Βερολίνου και Καϊζερσλάουτερν) αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική έχοντας μια αξιοσημείωτη πορεία αφού πέρασε από τους πάγκους των Ροκενχάουζεν, Σααρμπρύκεν, Κίκερς Όφενμπαχ, Βέρντερ, Ντόρτμουντ, Μπίλεφελντ, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Μπάγερν Μονάχου και Καϊζερσλάουτερν.

Το 2001 έγινε προπονητής της ελληνικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Η ομάδα προκρίθηκε απευθείας για το Euro 2004, μπροστά από την Ισπανία και την Ουκρανία. Ως μεγάλο αουτσάιντερ με ποσοστό 100 προς 1 στις στοιχηματικές εταιρείες, κέρδισε με συγκλονιστικό τρόπο την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Τσεχία -φαβορί για πολλούς- στο δρόμο για τον τελικό, όπου νίκησε και πάλι την οικοδέσποινα Πορτογαλία και σήκωσε το τρόπαιο. Ο Ρεχάγκελ, ο οποίος ήταν βασικός παράγοντας αυτής της επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδας, έγινε ο πρώτος προπονητής που κέρδισε ποτέ ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με Εθνική ομάδα άλλης χώρας.

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Κατά την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 της Γερμανίας η ελληνική ομάδα αποκλείστηκε τερματίζοντας 4η σε έναν δύσκολο όμιλο παρακολουθώντας την Ουκρανία να έχει συνεχή ανοδική πορεία και την Τουρκία να χάνει την πρόκριση στα play off από την Ελβετία. Στις 14 Νοεμβρίου 2005 ο Ρεχάγκελ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ελλάδα για ακόμα δύο χρόνια, μέχρι το Δεκέμβριο του 2007 με την προοπτική να μπορεί να ανανεωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2008 σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στο Euro 2008 που διοργανώθηκε στην Αυστρία και την Ελβετία.

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Με την καθοδήγηση του Ρεχάγκελ η Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε άνετα στα τελικά του 2008, με σύνολο 8 νικών, 1 ισοπαλίας και 1 ήττας σε 10 αγώνες μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2007. Για την επιτυχία αυτή ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2007 από τους αθλητικούς συντάκτες του Π.Σ.Α.Τ. ως κορυφαίος του ελληνικού αθλητισμού.

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Στα τελικά τοποθετήθηκε στον τέταρτο όμιλο μαζί με τις ομάδες της Ισπανίας, της Ρωσίας και της Σουηδίας. Η πορεία της στη διοργάνωση κρίνεται ως αποτυχημένη, καθώς γνωρίζοντας 3 ήττες σε ισάριθμους αγώνες τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Η αμυντική τακτική του Ρεχάγκελ στην τελική φάση εκείνου του Euro, γνώρισε έντονη και αρνητική κριτική τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

Πριν τα τελικά του Euro 2008, έπειτα από συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση, ο Ρεχάγκελ συμφώνησε να παραμείνει προπονητής της εθνικής ανδρών ως το 2010. Η Ελλάδα συμμετείχε στον δεύτερο ευρωπαϊκό όμιλο των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της Νοτίου Αφρικής του 2010. Τερμάτισε στη 2η θέση, ένα βαθμό πίσω από την Ελβετία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο των προκριματικών, αντιμετωπίζοντας σε διπλούς αγώνες την Ουκρανία. Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει για δεύτερη φορά στην ιστορία της την πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, χάρις σε τέρμα που σημείωσε ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης στον δεύτερο αγώνα στην Ουκρανία, όπου η Ελλάδα νίκησε με 1-0 τον Νοέμβριο του 2009 στη ρεβάνς του 0-0 της Αθήνας.

Στο Μουντιάλ της Ν. Αφρικής η Ελλάδα συμμετείχε στον 2ο όμιλο με αντιπάλους την Αργεντινή, τη Νότια Κορέα και τη Νιγηρία. Αν και ξεκίνησε με ήττα ενάντια στη Ν. Κορέα, κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη (και τους πρώτους της βαθμούς) στη διοργάνωση κόντρα στη Νιγηρία με σκορ 2-1. Στον τελευταίο αγώνα της κόντρα στην Αργεντινή στις 23 Ιουνίου του 2010 έχασε με 2-0 και τερματίζοντας στην 3η θέση αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στην τελική κατάταξη η ομάδα τερμάτισε στην 25η θέση. Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας του Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο της ομάδας, μετά από τον οποίο αποχώρησε οριστικά από αυτήν. Αντικαταστάτης του υπήρξε ο Πορτογάλος Φερνάντο Σάντος.

Τον Φεβρουάριο του 2012, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Ελλάδα, η Χέρτα Βερολίνου, η ομάδα με την οποία ο ίδιος αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως ποδοσφαιριστής στην Μπούντεσλιγκα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ότο Ρεχάγκελ ως προπονητή στη θέση του Μίχαελ Σκίμπε. Ο Ρεχάγκελ κατά την παρουσίασή του δήλωσε πως ήταν «...μία συναρπαστική πρόκληση...» για αυτόν η πρόσληψή του στην ομάδα, πως ήταν έτοιμος να παλέψει για την σωτηρία της ομάδας από τον υποβιβασμό και πως πιστεύει πως μπορούσε να τα καταφέρει στους 12 αγώνες που παρέμεναν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Όμως ο «Ρεχακλής» δεν τα κατάφερε και η Χέρτα υποβιβάστηκε.