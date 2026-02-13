Τη Σερβία θα αντιμετωπίσει η εθνική Ελλάδας, εκτός έδρας, στην πρεμιέρα των ομίλων της League A του Nations League.
Στη χθεσινή κλήρωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «μπήκε» στον δεύτερο όμιλο, με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Τα ματς θα ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν η εθνική ομάδα θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στη Σερβία.
Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την εθνική Ελλάδας θα είναι κόντρα στην Ολλανδία, την 1η Οκτωβρίου, ενώ θα έχει προηγηθεί το ματς στη Γερμανία (27/9).
Το πρόγραμμα του ομίλου Α2:
1η αγωνιστική, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
- Σερβία - Ελλάδα (21:45)
- Ολλανδία - Γερμανία (21:45)
2η αγωνιστική, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
- Γερμανία - Ελλάδα (21:45)
- Σερβία - Ολλανδία (19:00)
3η αγωνιστική, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
- Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)
- Γερμανία - Σερβία (21:45)
4η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου
- Ελλάδα - Γερμανία (21:45)
- Ολλανδία - Σερβία (21:45)
5η αγωνιστική, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
- Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)
- Σερβία - Γερμανία (21:45)
6η αγωνιστική, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
- Ελλάδα - Σερβία (21:45)
- Γερμανία - Ολλανδία (21:45)