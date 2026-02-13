Η εθνική Ελλάδας αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στο πρώτο ματς των ομίλων της League A.

Στη χθεσινή κλήρωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «μπήκε» στον δεύτερο όμιλο, με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Τα ματς θα ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν η εθνική ομάδα θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στη Σερβία.

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την εθνική Ελλάδας θα είναι κόντρα στην Ολλανδία, την 1η Οκτωβρίου, ενώ θα έχει προηγηθεί το ματς στη Γερμανία (27/9).

Το πρόγραμμα του ομίλου Α2:

1η αγωνιστική, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)

Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου