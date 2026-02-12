Στον δεύτερο όμιλο της League Α η εθνική Ελλάδας.

Η εθνική Ελλάδας έμαθε τους αντιπάλους της για τη φάση των ομίλων του Nations League, στο οποίο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συμμετέχει για πρώτη φορά στην κορυφαία λίγκα, έπειτα από δύο ανόδους.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα μπήκε στον δεύτερο όμιλο της League A, με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Οι όμιλοι της League A

1ος

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

2ος

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

3ος

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

4ος

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία

Το πρόγραμμα των αγώνων

Οι τέσσερις πρώτοι και οι τέσσερις δεύτεροι θα προκριθούν στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα βρεθούν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας θα υποβιβαστούν στη League B του Nations League. Οι τρίτες ομάδες θα αντιμετωπίσουν τις τέσσερις δεύτερες της League B, για την παραμονή τους στη League A.

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων

1η αγωνιστική: 24-26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27-29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4-6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12-14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25-30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25-30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9-13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23-28 Μαρτίου 2028

Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα ανακοινωθεί αύριο, Παρασκευή.