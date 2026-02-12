Η εθνική Ελλάδας έμαθε τους αντιπάλους της για τη φάση των ομίλων του Nations League, στο οποίο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συμμετέχει για πρώτη φορά στην κορυφαία λίγκα, έπειτα από δύο ανόδους.
Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα μπήκε στον δεύτερο όμιλο της League A, με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.
{https://www.instagram.com/p/DUqsm8ajeSh/}
{https://x.com/UEFAEURO/status/2022017007097708809}
Οι όμιλοι της League A
1ος
- Γαλλία
- Ιταλία
- Βέλγιο
- Τουρκία
2ος
- Γερμανία
- Ολλανδία
- Σερβία
- Ελλάδα
3ος
- Ισπανία
- Κροατία
- Αγγλία
- Τσεχία
4ος
- Πορτογαλία
- Δανία
- Νορβηγία
- Ουαλία
Το πρόγραμμα των αγώνων
Οι τέσσερις πρώτοι και οι τέσσερις δεύτεροι θα προκριθούν στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα βρεθούν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας θα υποβιβαστούν στη League B του Nations League. Οι τρίτες ομάδες θα αντιμετωπίσουν τις τέσσερις δεύτερες της League B, για την παραμονή τους στη League A.
Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων
- 1η αγωνιστική: 24-26 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 27-29 Σεπτεμβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 4-6 Οκτωβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 12-14 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου 2026
- Προημιτελικά League A: 25-30 Μαρτίου 2027
- Play-off League A/B και B/C: 25-30 Μαρτίου 2027
- Τελική φάση: 9-13 Ιουνίου 2027
- Play-off League C/D: 23-28 Μαρτίου 2028
Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα ανακοινωθεί αύριο, Παρασκευή.