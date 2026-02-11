Τέλη Απριλίου οι κρίσιμες ημερομηνίες για την εισαγωγή σε Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία για το 2026-2027.

Σε τροχιά προετοιμασίας και εντατικού διαβάσματος ενόψει των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία είναι οι μαθητές με το Υπουργείο Παιδείας να έχει ήδη ανακοινώσει τις σχετικές ημερομηνίες.

Ειδικότερα, οι εξετάσεις εισαγωγής για τα Πρότυπα Σχολεία, τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία αλλά και η κλήρωση για τα Πειραματικά είναι προγραμματισμένες για το τελευταίο παρασκευοσαββατοκύριακο του Απριλίου (24 -26 Απριλίου).

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό στα τέλη Απριλίου θα διεξαχθεί τόσο η δημόσια κλήρωση όσο και τις γραπτές δοκιμασίες βάσει του κάτωθι σχεδιασμού:

Παρασκευή 24 Απριλίου

Θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια). Την ίδια ημέρα θα γίνει και η απόδοση του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση τυχόν ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά.

Σάββατο 25 Απριλίου

Θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Κυριακή 26 Απριλίου

Θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.