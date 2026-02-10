Για ακόμη μια χρονιά τα σχολεία ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη εν μέσω αντιδράσεων κινημάτων και Συλλόγων που στρέφονται κατά της κατανάλωσης κρέατος.

Με την Τσικνοπέμπτη να πλησιάζει στις 12 Φεβρουαρίου τα σχολεία έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες ετοιμασίες για τον παραδοσιακό εορτασμό. Βέβαια, την ίδια στιγμή η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ έχει εκφράσει έντονη αντίδραση, αποστέλλοντας επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να σταματήσουν οι εκδηλώσεις με κατανάλωση κρέατος μέσα στα σχολεία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η κατανάλωση κρέατος εντός σχολικού χώρου παραβιάζει παιδαγωγικές αρχές και το σχολείο πρέπει να παραμένει ασφαλές, ουδέτερο και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Υπογραμμίζεται ότι η Τσικνοπέμπτη δεν είναι επίσημη σχολική αργία και ότι οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ψησταριές απαγορεύονται. Στόχος της ΝΕΜΕΣΙΣ είναι η διατήρηση της παράδοσης με παιδαγωγικό τρόπο, χωρίς κρέας, προωθώντας σεβασμό και συμπερίληψη.

Παρά τις συστάσεις, πολλά σχολεία συνεχίζουν τις ετοιμασίες τους για την ημέρα. Σε ενημερώσεις προς τους γονείς αναφέρεται ότι οι μαθητές θα γιορτάσουν στο προαύλιο με σουβλάκια, πατάτες και χυμούς, ενώ μέρος των εξόδων καλύπτεται από τα ταμεία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Σε ορισμένες περιοχές, ζητείται και η συμμετοχή εθελοντών για το ψήσιμο και την οργάνωση των εκδηλώσεων. Γονείς που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις υποστηρίζουν ότι το τσίκνισμα αποτελεί παράδοση που αγαπούν τα παιδιά και ενισχύει την κοινωνικοποίηση και τη χαρά μέσα στο σχολείο. Όταν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, η γιορτή συμβάλλει σε θετικό σχολικό κλίμα και λειτουργεί ως μέσο ψυχικής εκτόνωσης, χωρίς να μειώνεται ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου. Παρά τον προβληματισμό, η πλειονότητα των γονέων θεωρεί ότι η διατήρηση της παράδοσης έχει πολιτισμική και εκπαιδευτική αξία.

Μπλόκο στην Τσικνοπέμπτη στα σχολεία και από το Πανελλήνιο Κίνημα κατά της Κακοποίησης των Ζώων

Αρνητικό με τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης στα σχολεία και το Πανελλήνιο Κίνημα κατά της Κακοποίησης των Ζώων που σε σχετική ανακοίνωσή του τονίζει ότι «Την Τσικνοπέμπτη, σε πολλά σχολεία της χώρας στήνονται υπαίθριες ψησταριές στον προαύλιο χώρο, με τη συμμετοχή παιδιών, εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων, στο όνομα του «εθίμου».Αυτό δεν είναι αθώο.

Και δεν είναι ουδέτερο. Το σχολείο δεν είναι χώρος γιορτής της σφαγής, ούτε χώρος εξοικείωσης των παιδιών με τον καπνό του ψησίματος, τη μαζική κατανάλωση κρέατος ως διασκέδαση

την αποσύνδεση του φαγητού από τη ζωή που χάθηκε. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι να τιμηθεί η παράδοση χωρίς καπνούς, αίμα, αποκλεισμό παιδιών που δεν τρώνε κρέας.» Όπως σημειώνουν «η Τσικνοπέμπτη στα σχολεία πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, ή να σταματήσει με τη σημερινή της μορφή. Το σχολείο οφείλει να είναι χώρος γνώσης, όχι αναπαραγωγής εθίμων χωρίς σκέψη και όχι κανονικοποίησης της βίας.» Μάλιστα, το Πανελλαδικό Κίνημα Κατά της Κακοποίησης των Ζώων απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας την άμεση παύση της πρακτικής υπαίθριων ψησταριών και την αντικατάστασή τους με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές ή διατροφικές δράσεις χωρίς βία. Το σχολείο πρέπει να λειτουργεί ως χώρος διαμόρφωσης αξιών, όπου η υπεύθυνη σχέση με τα ζώα οφείλεται να διδάσκεται στους μαθητές χωρίς αποκλεισμούς ή αντιφατικά μηνύματα.

H οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για την Τσικνοπέμπτη και τις εκδηλώσεις στα σχολεία

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας οι εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη στα σχολεία είναι γνωστές Παιδείας χωρίς όμως να εκδίδεται σχετική εγκύκλιος που να δίνει ανοιχτά το «πράσινο φως» στις σχολικές μονάδες να προχωρήσουν σε «μπάρμπεκιου πάρτι» και πάρτι Τσικνοπέμπτης. Βέβαια πάντα οι σχολικές διευθύνσεις έχουν κατά νου ότι οι εκδηλώσεις πρέπει να διαπνέονται πάντα από ατμόσφαιρα που δεν ξεφεύγει από την ευπρέπεια και την κοσμιότητα καθώς ο χώρος του σχολείου επιβάλλει συγκεκριμμένες συμπεριφορές που δεν πρέπει να αποκλίνουν για κανέναν λόγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγο για τις γιορτές του τσικνίσματος έχουν και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν τέτοιες εκδηλώσεις.

Βάσει των παραπάνω δεδομένων ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης στα σχολεία διαφοροποιείται και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews κάθε σχολική μονάδα κινείται κατά βούληση για το πώς θα τηρήσει το έθιμο του τσικνίσματος. Κοινή συνισταμένη σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι ο εορτασμός θα γίνει προς το τέλος του ωρολόγιου προγράμματος, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεια, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και επ'ουδενί δεν θα αφιερωθεί όλη η μέρα σε εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη. Βέβαια, υπάρχουν και τα σχολεία που κατόπιν άρνησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης να δώσει έγκριση για το στήσιμο ψησταριών στα προαύλια προτιμούν τη λύση της παραγγελίας ψημένων κρεατικών και διανομής τους στους μαθητές προς το τέλος των μαθημάτων χωρίς να στηθεί κάποιο αποκριάτικο γλέντι. Οι μαθητες αφού σερβιριστούν θα φάνε τα καλαμάκια τους στην τάξη και θα γευματίσουν χωρίς κάποιο εορταστικό δρώμενο. Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία σχολείων που έχουν επιλέξει να μην κάνουν τίποτα για την γιορτή της Τσικνοπέμπτης καθώς αν στη σχολική κοινότητα υπάρχουν παιδιά με σημαντικές αλλεργίες αποφεύγονται γιορτές με κατανάλωση εδεσμάτων υπό τον φόβο τυχόν αλλεργικού σοκ.