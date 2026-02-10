Πως θα εξελιχθούν οι μαγειρικές μονομαχίες στο σημερινό MasterChef και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;

Όλοι, πλέον, γνωρίζουν πως στο MasterChef 10 οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, θα «συγκρούονται» μαγειρικά μέχρι το τέλος του διαγωνισμού.

Μόνο πέντε διαγωνιζόμενοι από τη μπριγάδα που θα επικρατήσει στη «μητέρα των μαχών», θα αποκτήσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Στο τέλος, ένας από τους πέντε παίκτες της νικήτριας μπριγάδας, θα είναι ο μεγάλος νικητής και ο επόμενος MasterChef!

Απόψε, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η Κόκκινη μπριγάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της Τεστ Δημιουργικότητας, στη θεματική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Μια κουζίνα φαινομενικά απλή, αλλά με βαθιά νοστιμιά, τεχνική και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Οι μαγειρικές μονομαχίες έχουν και απόψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους διαγωνιζόμενους της Κόκκινης μπριγάδας να μαγειρεύουν σε ζευγάρια, ένας εναντίον ενός. Από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος.

Οι νικητές θα παραμείνουν ασφαλείς. Οι ηττημένοι, όμως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης, καθώς στο τέλος της βραδιάς δύο από αυτούς θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Τα ζευγάρια των μονομαχιών θα ορίσει ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Πάνος Τελάλης.

