Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή ορισμένες δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου που προβλήθηκαν στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, παραχώρησε την άποψή της σχετικά με όσους σχολιάζουν την τηλεοπτική επικαιρότητα χωρίς να συμμετέχουν σε αυτήν.

Η γνωστή παρουσιάστρια τόνισε πως δεν απαντά προσωπικά στις δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, αλλά εξέφρασε τη γενικότερη ενόχλησή της για πρόσωπα που κάνουν σχόλια χωρίς την απαραίτητη γνώση:

«Βλέπω τόσες εκπομπές, Σαββατοκύριακα, καθημερινές. Πάνε και ρωτάνε τους πάντες την άποψή τους για τα τηλεοπτικά. Πώς σου φαίνεται αυτό, πώς σου φαίνεται το άλλο; Γιατί τώρα να με ενδιαφέρει η άποψη του καθενός; Για ποιον λόγο όλοι να έχουν άποψη; Ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν κάνει καν επιτυχία. Με ενοχλεί, ρε παιδί μου», εξήγησε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φετινή κατάσταση των τηλεοπτικών εκπομπών, σχολιάζοντας ότι εκπομπές με χαμηλή τηλεθέαση σχολιάζουν άλλες: «Φέτος γίνεται πάρα πολύ έντονα… Βλέπεις εκπομπές που κάνουν αστεία νούμερα τηλεθέασης, συγγνώμη που θα το πω, να σχολιάζουν - σου λέει, φίλε κάτσε, δες λίγο τα δικά σου, για ποιο λόγο πας τόσο χάλια... Και όλοι με ένα ύφος ότι ξέρουν τηλεόραση και όλοι είναι διευθυντές προγράμματος ξαφνικά. Λίγο αυτό με ενοχλεί. Αυτό θέλω να πω», τόνισε.

Τέλος, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στα σχόλια που είχαν ακουστεί το καλοκαίρι για την ίδια και την εκπομπή της, όταν πολλοί αμφισβήτησαν την επιτυχία: «Θα σου πω το παράπονό μου. Όταν έγιναν οι αλλαγές σε εμάς το καλοκαίρι - θα στο πω τώρα, αλλά δεν μου αρέσει να το συζητάω γιατί έχω βγει από αυτό το κομμάτι να μιλάμε συνέχεια για τα δικά μας - αλλά έχω ανάγκη να το πω γιατί είναι και πολλοί που θα πουν «ρε παιδί μου καμιά φορά σε πιστεύουν, αλλά κοίτα τι γίνεται»: Όταν έγιναν οι αλλαγές το καλοκαίρι, θυμάσαι τι λέγανε; Πόσο θα πατώσουμε, πόσο χάλια, πόσο θα κοπούμε, πόσο το ένα, πόσο το άλλο; Και είμαστε πρώτοι και δόξα τω Θεό έχουνε πάει όλα υπέροχα».

