Αφορμή αποτελεί η επιμονή του Διαχειριστή να μην εντάξει στο δεκαετές του πλάνο το FSRU Διώρυγα Gas που αναπτύσσει ο όμιλος στην Κορινθία.

Σε μετωπική σύγκρουση με τον ΔΕΣΦΑ προχωρά η Motor Oil, κατηγορώντας τον Διαχειριστή για αρνητική και προσχηματική στάση απέναντι στο πλωτό τέρμιναλ LNG στους Αγίους Θεοδώρους, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2025-2034. Με πολυσέλιδη επιστολή της, που κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ, η εταιρεία αφήνει σαφείς αιχμές ότι οι επιλογές του ΔΕΣΦΑ εξυπηρετούν σκοπιμότητες, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και υπονομεύουν τον Κάθετο Διάδρομο.

Αφορμή αποτελεί η επιμονή του Διαχειριστή να μην εντάξει στο δεκαετές του πλάνο το FSRU Διώρυγα Gas που αναπτύσσει ο όμιλος στην Κορινθία. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης προκύπτει ότι ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται την απένταξη δύο κρίσιμων έργων που συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο project: του Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού για τη σύνδεση του τέρμιναλ με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και του έργου διπλασιασμού του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα–Λιβαδειά.

Στην επιστολή της, η Motor Oil κατηγορεί ευθέως τον ΔΕΣΦΑ ότι επιχειρεί να αποτρέψει την είσοδο νέων, δυνητικά ανταγωνιστικών επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τα οικονομικά οφέλη του Διαχειριστή από τη Ρεβυθούσα. Όπως αναφέρει, η μοναδικότητα της συγκεκριμένης υποδομής έχει οδηγήσει σε έντονο ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες LNG, με αποτέλεσμα υψηλές τιμές και κέρδη για τον ΔΕΣΦΑ που εκτιμώνται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει υπέρμετρη αύξηση του κόστους χρήσης της μοναδικής αξιόπιστης υποδομής εισαγωγής LNG στο Νότιο Σύστημα, από 1,2 ευρώ/MWh σε περίπου 4 ευρώ/MWh, κόστος που μετακυλίεται στην ηλεκτροπαραγωγή και, τελικά, στους τελικούς καταναλωτές. Αντιθέτως, τονίζει ότι η ανάπτυξη μιας δεύτερης ανταγωνιστικής υποδομής θα εξάλειφε τις στρεβλώσεις, ενισχύοντας την οικονομική αποδοτικότητα τόσο του Συστήματος Φυσικού Αερίου όσο και του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η Motor Oil χαρακτηρίζει προσχηματικούς τους λόγους που επικαλείται ο ΔΕΣΦΑ για την απένταξη των έργων, σημειώνοντας ότι η στάση αυτή αντίκειται στο ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει στον Διαχειριστή να λειτουργεί με ουδετερότητα, διαφάνεια και αμεροληψία, διευκολύνοντας την πρόσβαση νέων υποδομών στο σύστημα. Παράλληλα, συνδέει άμεσα το ζήτημα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αφαίρεση μιας ώριμης πύλης εισόδου LNG στο Νότιο Σύστημα, η οποία έχει χαρακτηριστεί Στρατηγική Επένδυση και περιλαμβάνεται στο ΕΣΕΚ, έχει αρνητικές συνέπειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισημαίνει, περιορίζει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του ΕΣΦΑ, μειώνει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των σημείων εισόδου και αποδυναμώνει στην πράξη τη δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει ως αξιόπιστος κόμβος τροφοδοσίας φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

