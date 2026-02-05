Διαδέχεται τη Maria Rita Galli στη διοίκηση του ΔΕΣΦΑ.

Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει η Maria Sferruzza, με τη θητεία της να ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου, μετά την ολοκλήρωση της θητείας της Maria Rita Galli. Η τοποθέτηση της νέας διευθύνουσας συμβούλου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία μετόχων, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Maria Sferruzza προέρχεται από τον Όμιλο Snam, όπου από τον Οκτώβριο του 2021 κατείχε τη θέση της Executive Director, International Engineering, Construction & Solutions. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον ενεργειακό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτατες ηγετικές θέσεις με αντικείμενο τη διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της, οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Maria Rita Galli για τη συμβολή της στην εξέλιξη και τον μετασχηματισμό του ΔΕΣΦΑ κατά τη διάρκεια της θητείας της, καλωσορίζοντας τη νέα CEO σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και ευκαιριών για τον ενεργειακό τομέα.

Η επαγγελματική πορεία της Maria Sferruzza στον χώρο της ενέργειας ξεκίνησε το 1995 στη General Electric, στον τομέα Oil & Gas, όπου εργάστηκε ως μηχανικός εφαρμογών συμπιεστών. Στη συνέχεια ανέλαβε σειρά ρόλων αυξανόμενης ευθύνης στους τομείς των πωλήσεων, του εμπορικού σχεδιασμού και των επιχειρησιακών λειτουργιών, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ιταλία. Το 2011 τοποθετήθηκε στη θέση της Global Sales General Manager για τις υπηρεσίες GE Oil & Gas, ενώ το 2017 ανέλαβε καθήκοντα GE Officer.

Μετά τη συγχώνευση του τομέα Oil & Gas της General Electric με την Baker Hughes το 2017, η κα Sferruzza ανέλαβε την ευθύνη της Global Service Business Unit, καθώς και τη στρατηγική του τομέα LNG, αναφερόμενη απευθείας στον CEO του τομέα Turbomachinery and Process Solutions. Το 2018 μετεγκαταστάθηκε στην Ασία, όπου διετέλεσε Senior Vice President για την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού στη Global Operations της Baker Hughes, πριν επιστρέψει στην Ιταλία το 2021 για να ενταχθεί στον Όμιλο Snam.

Παράλληλα με την εκτελεστική της εμπειρία, έχει διατελέσει non-Executive Director στο Διοικητικό Συμβούλιο της Italgas, του βασικού διαχειριστή του συστήματος διανομής φυσικού αερίου στην Ιταλία, καθώς και Chairwoman της Stogit, θυγατρικής της Snam που διαχειρίζεται τις υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο.