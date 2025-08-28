Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Αυξήσεις τιμολογίων έως το 2027 φέρνουν οι νέες επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

Αυξήσεις τιμολογίων έως το 2027 φέρνουν οι νέες επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Δεν προβλέπεται υπέρβαση των ιστορικών επιπέδων χρεώσεων φυσικού αερίου της περιόδου 2015-2023.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε το νέο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2024-2033, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας επενδυτικής φάσης στον ενεργειακό τομέα. Το πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από τον ΔΕΣΦΑ προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 1,37 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών, ύψους 1,34 δισ., να αφορά έργα που θα υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη τριετία.

Συνολικά, εντάσσονται 71 έργα, εκ των οποίων τα 68 βρίσκονται ήδη σε φάση ανάπτυξης, ενώ μόλις τρία νέα έργα προστίθενται για πρώτη φορά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κατασκευή αγωγού Αμυνταίου - Κομνηνών, αξίας 13 εκατ. ευρώ, σχεδιασμένου να υποστηρίξει 100% πράσινο υδρογόνο, ενισχύοντας έτσι την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση πιλοτικού σημείου έγχυσης υδρογόνου στο Τεχνικό Κέντρο Εκπαίδευσης του ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσημβρία, με στόχο τη δημιουργία τεχνογνωσίας γύρω από την ανάμειξη υδρογόνου με φυσικό αέριο σε διαφορετικά επίπεδα πίεσης. Το τρίτο έργο αφορά την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων του ΔΕΣΦΑ, προϋπολογισμού 5,2 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σημαντικά έργα υποδομής που αφορούν νέες διασυνδέσεις, συντηρήσεις και επεκτάσεις σε όλη τη χώρα. Ειδική αναφορά γίνεται στον αγωγό υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, του οποίου το κόστος αυξήθηκε σε 184,6 εκατ. ευρώ, λόγω αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες, αρχαιολογικών ανασκαφών και τεχνικών προσαρμογών. Η ολοκλήρωσή του μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2025, με ενδιάμεση λύση την τροφοδοσία της περιοχής μέσω σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Παράλληλα, ο σταθμός μέτρησης και ρύθμισης στην περιοχή Άσπρους θα ολοκληρωθεί επίσης το 2025, με προϋπολογισμό αυξημένο από 2,5 σε 5 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά έργα που συνδέονται με τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με γειτονικά δίκτυα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και έργα που σχετίζονται με σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και επεκτάσεις σε νέες περιοχές με στόχο την τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο. Παράλληλα, προγραμματίζονται εκτεταμένες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων υποδομών, με έμφαση στην ασφάλεια και στη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Η ΡΑΑΕΥ έλαβε υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο να προκύψουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο τελικό σχέδιο. Η Αρχή υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα παρακολουθείται στενά, με στόχο την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών, καθώς και την αποφυγή καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΕΣΦΑ, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση της μέσης χρέωσης χρήσης του συστήματος έως το 2027, λόγω της ένταξης μεγάλων έργων που είχαν ήδη εγκριθεί στο προηγούμενο δεκαετές πρόγραμμα. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και να μειώσει το κόστος χρήσης για τους καταναλωτές, ενώ δεν προβλέπεται υπέρβαση των ιστορικών επιπέδων χρεώσεων της περιόδου 2015-2023.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Λαμία: Εντοπίστηκαν 5 βλήματα του Β&#039; ΠΠ σε έργα φυσικού αερίου στη Ροδίτσα (Βίντεο &amp; Εικόνα)

Λαμία: Εντοπίστηκαν 5 βλήματα του Β' ΠΠ σε έργα φυσικού αερίου στη Ροδίτσα (Βίντεο & Εικόνα)

Ελλάδα
Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για διαρροή φυσικού αερίου

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για διαρροή φυσικού αερίου

Ελλάδα
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 οι τιμές του φυσικού αερίου

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 οι τιμές του φυσικού αερίου

Οικονομία
Έρχονται αυξήσεις στα ηλεκτρονικά τσιγάρα - Η εγκύκλιος για τα υγρά αναπλήρωσης

Έρχονται αυξήσεις στα ηλεκτρονικά τσιγάρα - Η εγκύκλιος για τα υγρά αναπλήρωσης

Οικονομία

NETWORK

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

healthstat.gr