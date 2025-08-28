Αυξήσεις τιμολογίων έως το 2027 φέρνουν οι νέες επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

Δεν προβλέπεται υπέρβαση των ιστορικών επιπέδων χρεώσεων φυσικού αερίου της περιόδου 2015-2023.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε το νέο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2024-2033, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας επενδυτικής φάσης στον ενεργειακό τομέα. Το πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από τον ΔΕΣΦΑ προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 1,37 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών, ύψους 1,34 δισ., να αφορά έργα που θα υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη τριετία.

Συνολικά, εντάσσονται 71 έργα, εκ των οποίων τα 68 βρίσκονται ήδη σε φάση ανάπτυξης, ενώ μόλις τρία νέα έργα προστίθενται για πρώτη φορά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κατασκευή αγωγού Αμυνταίου - Κομνηνών, αξίας 13 εκατ. ευρώ, σχεδιασμένου να υποστηρίξει 100% πράσινο υδρογόνο, ενισχύοντας έτσι την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση πιλοτικού σημείου έγχυσης υδρογόνου στο Τεχνικό Κέντρο Εκπαίδευσης του ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσημβρία, με στόχο τη δημιουργία τεχνογνωσίας γύρω από την ανάμειξη υδρογόνου με φυσικό αέριο σε διαφορετικά επίπεδα πίεσης. Το τρίτο έργο αφορά την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων του ΔΕΣΦΑ, προϋπολογισμού 5,2 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σημαντικά έργα υποδομής που αφορούν νέες διασυνδέσεις, συντηρήσεις και επεκτάσεις σε όλη τη χώρα. Ειδική αναφορά γίνεται στον αγωγό υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, του οποίου το κόστος αυξήθηκε σε 184,6 εκατ. ευρώ, λόγω αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες, αρχαιολογικών ανασκαφών και τεχνικών προσαρμογών. Η ολοκλήρωσή του μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2025, με ενδιάμεση λύση την τροφοδοσία της περιοχής μέσω σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Παράλληλα, ο σταθμός μέτρησης και ρύθμισης στην περιοχή Άσπρους θα ολοκληρωθεί επίσης το 2025, με προϋπολογισμό αυξημένο από 2,5 σε 5 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά έργα που συνδέονται με τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με γειτονικά δίκτυα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και έργα που σχετίζονται με σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και επεκτάσεις σε νέες περιοχές με στόχο την τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο. Παράλληλα, προγραμματίζονται εκτεταμένες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων υποδομών, με έμφαση στην ασφάλεια και στη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Η ΡΑΑΕΥ έλαβε υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο να προκύψουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο τελικό σχέδιο. Η Αρχή υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα παρακολουθείται στενά, με στόχο την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών, καθώς και την αποφυγή καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΕΣΦΑ, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση της μέσης χρέωσης χρήσης του συστήματος έως το 2027, λόγω της ένταξης μεγάλων έργων που είχαν ήδη εγκριθεί στο προηγούμενο δεκαετές πρόγραμμα. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και να μειώσει το κόστος χρήσης για τους καταναλωτές, ενώ δεν προβλέπεται υπέρβαση των ιστορικών επιπέδων χρεώσεων της περιόδου 2015-2023.