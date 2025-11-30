Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι την Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα.

«Ποδαρικό» με καλό καιρό αναμένεται να κάνει αύριο, Δευτέρα ο Δεκέμβριος, ο οποίος όμως θα έχει μικρή διάρκεια, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, από την προσεχή Τετάρτη (03/12/25) έρχεται νέο «κύμα» κακοκαιρίας.

Τη στιγμή που η δυτική Ελλάδα μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία ADEL, μέσα σε ούτε μία εβδομάδα αναμένεται να «χτυπηθεί» ξανά από νέες ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την Τετάρτη βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλάζι.

Μάλιστα, όπως προβλέπει ο ίδιος, σε δυτική Ελλάδα και Αιγαίο αναμένονται τα μεγαλύτερη ύψη βροχής.

Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του:



«Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι την Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής».

