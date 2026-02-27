Με ανοιξιάτικη διάθεση θα κυλήσουν οι πρώτες μέρες του Μάρτη, το καιρικό δώρο του αντικυκλώνα.

Με καλούς οιωνούς μπαίνει ο Μάρτιος που κάνει ποδαρικό την Κυριακή φέρνοντας μαζί του έναν αντικυκλώνα γεγονός που θα εξασφαλίζει ανοιξιάτικες συνθήκες την πρώτη εβδομάδα έλευσής του. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA Γιώργο Τσατραφύλλια, ο αντικυκλώνας που εγκαθίσταται στη χώρα δημιουργεί ένα σκηνικό σταθερού καιρού, με ήπιες θερμοκρασίες και καθαρή ατμόσφαιρα χαρακτηριστικά που θυμίζουν περισσότερο Άνοιξη παρά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Το ατμοσφαιρικό βουνό και το καιρικό του θαύμα

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται με διάσπαρτες ψιχάλες, συννεφιά και αρκετή ψύχρα, ωστόσο η παρουσία του συστήματος υψηλών πιέσεων θα περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα κακοκαιρίας. Το ατμοσφαιρικό βουνό ή αλλιώς ο αντικυκλώνας, όπως εξηγεί ο κ. Τσατραφύλλιας, δημιουργεί καθοδικές κινήσεις αέρα που θερμαίνονται και ξηραίνονται, διαλύοντας τα σύννεφα και εμποδίζοντας την ανάπτυξη βροχών και καταιγίδων. Αυτό σημαίνει ότι από την αρχή της εβδομάδας θα απολαύσουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, προσφέροντας πιο ήπιες και ευχάριστες συνθήκες. Το βοριαδάκι που θα πνέει θα διατηρεί καθαρή την ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την αίσθηση φρεσκάδας και δημιουργώντας ιδανικό σκηνικό για υπαίθριες δραστηριότητες.

Η σταδιακή επικράτηση των αντικυκλωνικών συνθηκών λειτουργεί σαν «ασπίδα» σταθερού καιρού, που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών και χαρίζει ήπιο καιρό σε όλη τη χώρα. Οι επόμενες ημέρες θα θυμίζουν εποχές ανοιξιάτικες, προσφέροντας ευκαιρίες για εκδρομές, βόλτες στη φύση και δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόβλεψη αυτή δείχνει ότι ο Μάρτης φέτος θα φέρει ένα «πρόωρο άνοιγμα» του καιρού, με ηλιοφάνεια και ευχάριστες θερμοκρασίες που θα κρατήσουν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Καλό μεσημέρι! Με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και λίγο περισσότερη συννεφιά θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο ο Μάρτης θα μας υποδεχτεί με αντικυκλωνικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει, με αποτέλεσμα να μαλακώσει ο καιρός. Επίσης το βοριαδάκι θα διατηρήσει και καθαρή την ατμόσφαιρα. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο 'Ανοιξη παρά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Που οφείλονται τα παραπάνω;

"Το ατμοσφαιρικό βουνό ή ο αντικυκλώνας που διώχνει τις κακοκαιρίες".

☑️Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αντικυκλώνας, είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια.

☑️Καθώς ο αέρας κατεβαίνει συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

☑️Έτσι δημιουργείται μια "ασπίδα" σταθερού καιρού που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών, χαρίζοντας ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και γενικά ήπιες συνθήκες.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0V8ZQMf8gJfmJkLH8g3HJAyu74HqQb1Y4GWtuUjEYLabx3q74nov5zWjrnbTtp4jZl}