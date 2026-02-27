Κόντρα στην Τσέλιε θα βρεθεί ξανά η ΑΕΚ, αυτή τη φορά στη φάση των «16» του Conference League.
Στην κλήρωση που έγινε στη Νιόν, ο «Δικέφαλος» έμαθε πως θα αντιμετωπίσει ξανά την Τσέλιε, από την οποία έχασε 3-1 στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της League Phase (2/10), στη μοναδική ήττα της φετινής ευρωπαϊκής πορείας των «κιτρινόμαυρων».
Για τους «16», η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε θα διεξαχθεί στη Σλοβενία, στις 12 Μαρτίου, ενώ η ρεβάνς στην Allwyn Arena είναι προγραμματισμένη για τις 19/3.
Εφόσον προκριθεί στα προημιτελικά (9 και 16 Απριλίου), η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σαμσουνσπόρ-Ράγιο Βαγεκάνο. Σημειώνεται πως και σε αυτή την περίπτωση, η ρεβάνς θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αν η Ένωση φτάσει στα ημιτελικά (30 Απριλίου και 7 Μαΐου), πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Ολομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία.
Conference League: Η κλήρωση της φάσης των «16»