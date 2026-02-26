Νέα κλήρωση του Τζόκερ απόψε, έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων.

Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι μεγάλοι τυχεροί της αποψινής (26/2) κλήρωσης του Τζόκερ, ενώ από 100.000 ευρώ θα κερδίσουν τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: