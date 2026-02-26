Η Μελάνια Τραμπ θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως έναν τρόπο να προωθήσει την αντοχή και την παγκόσμια ειρήνη στη συνεδρίαση.

Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα προεδρεύσει τη Δευτέρα καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την μηνιαία εκ περιτροπής προεδρία.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που μια εν ενεργεία πρώτη κυρία των ΗΠΑ θα προεδρεύσει του 15μελούς συμβουλίου, ανέφερε το γραφείο της Μελάνια Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τον τελευταίο καιρό τα Ηνωμένα Έθνη, κατηγορώντας τα 198 μέλη του οργανισμού ότι είναι αναποτελεσματικά και χρειάζεται αναμόρφωση.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης για τη Γάζα τόνισε ότι το Συμβούλιο θα επιβλέπει την ορθή λειτουργία του ΟΗΕ.