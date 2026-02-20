Το λευκό φόρεμα με τις μαύρες ρίγες που φορούσε η Μελάνια Τραμπ στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου θα τοποθετηθεί σε έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας Smithsonian.

Η Μελάνια Τραμπ πόζαρε δίπλα στο φόρεμα που φορούσε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του.

Ο λόγος είναι ότι το λευκό φόρεμα με τις μαύρες ρίγες θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα άλλα φορέματα των Πρώτων Κυριών στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας Smithsonian.

Το Εθνικό Μουσείο συνεχίζει την πάνω των 100 ετών παράδοσή του στη συλλογή και έκθεση των ενδυμάτων ορκωμοσίας των Πρώτων Κυριών. Το φόρεμα της Μελάνια Τραμπ θα γίνει μέρος της Συλλογής Πρώτων Κυριών, μιας από τις πιο επισκέψιμες εκθέσεις του μουσείου. Η γκαλερί εξερευνά τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας και αναδεικνύει πώς οι σύζυγοι των προέδρων έχουν διαμορφώσει τη θέση και έχουν συμβάλει στο έθνος, αναφέρει το μουσείο.

Το φόρεμα της Μελάνια Τραμπ παρουσιάστηκε στο κέντρο της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει 26 φορέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φορέθηκαν από τη Φράνσις Κλίβελαντ, τη Λου Χούβερ, τη Ζακλίν Κένεντι, τη Λόρα Μπους, τη Μισέλ Ομπάμα και τη Δρ. Τζιλ Μπάιντεν, καθώς και περισσότερα από 160 επιπλέον αντικείμενα ιστορικής σημασίας.

{https://twitter.com/cspan/status/2024885939604971973}