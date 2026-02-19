Η BioNTech καταγγέλει τη Moderna ότι το εμβόλιό της κατά του Covid19, παραβιάζει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Αγωγή κατέθεσε η γερμανική εταιρεία BioNTech κατά της αμερικανικής Moderna υποστηρίζοντας ότι το εμβόλιο mNEXSPIKE που ανέπτυξε η Moderna κατά του Covid-19 παραβιάζει την πατέντα των BioNTech και Pfizer για το εμβόλιο Comirnaty.

Η αγωγή, κατατέθηκε την Πέμπτη, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ, και αναφέρει πως το mNEXSPIKE, το εμβόλιο νέας γενιάς κατά του κορωνοϊού, που ανέπτυξε η Moderna και εγκρίθηκε πέρυσι από τον FDA, παραβιάζει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της BioNTech για εμβόλιο, που βασίζεται στο mRNA, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί σε μικρότερη δόση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η Moderna είχε μηνύσει τις BioNTech και Pfizer για παραβίαση πατέντας σχετικά με το εμβόλιο Comirnaty. Η υπόθεση ακόμα εκκρεμεί στα δικαστήρια.

Οι υποθέσεις αυτές εντάσσονται σε ένα κύμα αγωγών για παραβίαση πατέντας από εταιρείες βιοτεχνολογίας που αφορούν στα δικαιώματα χρήσης της τεχνολογίας η οποία χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορωνοϊού.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Reuters