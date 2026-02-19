Η απόφαση του Δήμου Ξάνθης για κλειστά σχολεία λόγω καρναβαλιού φέρνει χαμόγελα τετραημέρου για τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Τετραήμερο ξεκούρασης και αποκριάτικης διασκέδασης με κλειστά σχολεία από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα απολαύσουν οι μαθητές στην Ξάνθη για να συμμετάσχουν ενεργά στο φημισμένο Καρναβάλι της πόλης.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δήμου Ξάνθης, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, λόγω των εκδηλώσεων για τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026. Αυτονόητα οι μαθητές δεν θα έχουν μάθημα την Παρασκευή και, σε συνδυασμό με την Καθαρά Δευτέρα που είναι ούτως ή αλλως τριήμερο, θα επιστρέψουν στα θρανία την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έχοντας συνολικά απολαύσει ένα τετραήμερο άνευ σχολικών υποχρεώσεων.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της μαζικής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιστορικούς θεσμούς της περιοχής. Την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί συναυλίες και δράσεις που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον από τη μαθητική κοινότητα, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Έτσι, οι «τυχεροί» μαθητές της Ξάνθης θα απολαύσουν τέσσερις ημέρες γεμάτες γιορτινή διάθεση, ξεφάντωμα και αποκριάτικο κλίμα, συνδυάζοντας την παράδοση του Καρναβαλιού με το καθιερωμένο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές - Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026 κορυφώνονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα συνδυάζοντας μουσική, παράδοση, χορό και θεάματα για όλες τις ηλικίες. Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, αποτελεί το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη χώρα. Παράλληλα, το καρναβάλι προσφέρει πλούσιο παιδικό πρόγραμμα με παρελάσεις, θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες.

Η απόφαση του Δήμου Ξάνθης για κλειστά σχολεία και τετραήμερο διασκέδασης για τους μαθητές

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, αποφάσισε ο Δήμαρχος, Ευστράτιος Κοντός. Η απόφαση αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) και ελήφθη ενόψει της κορύφωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου λόγω ειδικών, εκτάκτων συνθηκών.

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση (αρ. 154), οι λόγοι που οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων είναι ουσιαστικοί και αφορούν την ασφάλεια αλλά και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση η απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026. Το γεγονός ότι οι ΘΛΕ είναι ένας ευρέως διαδεδομένος θεσμός με μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών, βαθιά ριζωμένος στην συνείδηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και το γεγονός ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις γιορτές ως εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου είναι απαραίτητη και καθιερωμένη εθιμικά πρακτική Το γεγονός ότι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 τις πρωινές – μεσημεριανές ώρες έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις και δράσεις όπως συναυλίες κλπ που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την ευρεία συμμετοχή των μαθητών ενώ επισημαίνεται και η ανάγκη υποστήριξης της ιστορικής διαδρομής του θεσμού.

Έτσι, οι μαθητές της Ξάνθης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον παλμό του Καρναβαλιού από το πρωί της Παρασκευής, μπαίνοντας δυναμικά στο εορταστικό τριήμερο!