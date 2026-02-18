Το ιταλικό δημόσιο πρέπει να καταβάλει 76.000 ευρώ στη Sea Watch.

Δικαστήριο του Παλέρμο έκρινε ότι το ιταλικό δημόσιο θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 76.000 ευρώ στη γερμανική ΜΚΟ Sea Watch, απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι.

Η απόφαση αφορά την κατάσχεση του πλοίου Sea Watch 3 από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2019. Το δικαστήριο έκρινε παράνομη την κατάσχεση και αποφάσισε ότι η οργάνωση θα πρέπει να αποζημιωθεί για τα έξοδα που αντιμετώπισε.

Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της Γερμανίδας πλοιάρχου του Sea Watch 3, Κάρολα Ρακέτε, να μπει στο λιμάνι της Λαμπεντούζα και να επιτρέψει την αποβίβαση των 42 μεταναστών και προσφύγων που είχε διασώσει η ΜΚΟ, τον Ιούνιο του 2019. Ο τότε υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, είχε απαγορεύσει τον ελλιμενισμό του πλοίου και η Ρακέτε είχε συλληφθεί, με την κατηγορία υπόθαλψης παράτυπων μεταναστών, αντίστασης σε πολεμικό πλοίο και αγνόησης της απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι. Τελικά, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

«Μας αφήνει όλους άναυδους», σχολίασε η Τζόρτζια Μελόνι για την απόφαση και αναρωτήθηκε αν η αρμοδιότητα των δικαστικών «είναι να επιβραβεύουν όσους επαίρονται ότι δεν σέβονται τον νόμο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε λόγο για «σειρά αντικειμενικά παράλογων αποφάσεων», συνεχίζοντας την επίθεση στη Δικαιοσύνη. «Ποιο μήνυμα προσπαθούν να στείλουν; Ότι δεν επιτρέπεται να προσπαθήσει η κυβέρνηση να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση; Ότι όποιος νόμος κι αν περάσει και όποιες κι αν είναι οι διαδικασίες, ένα πολιτικοποιημένο τμήμα της δικαστικής εξουσίας είναι έτοιμο να σταθεί εμπόδιο;», συνέχισε σε βίντεο που ανάρτησε στα social media. «Είμαστε ιδιαίτερα πεισματάρηδες και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε ιδιαίτερα τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ANSA