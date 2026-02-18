Εκτός από τη ΝΟΤΑΜ, το ΙΡΑΝ θα πραγματοποιήσει και κοινές ασκήσεις με τη Ρωσία.

Το Ιράν εξέδωσε σήμερα αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν ήδη διεξήγαγε ναυτικά γυμνάσια στο Στενό του Ορμούζ και έχει προγραμματίσει νέα κοινά ναυτικά γυμνάσια με τη Ρωσία στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Βανς να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εάν θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τεχεράνη ή θα στραφεί σε άλλες επιλογές.