Καταδικάζουν την απόφαση της IPC για τη συμμετοχή Ρώσων με τη σημαία της χώρας τους.

Απαράδεκτο, απογοητευτικό, εξοργιστικό. Έτσι χαρακτηρίζουν η Κομισιόν και το Κίεβο την απόφαση της IPC να επιτρέψει σε Ρώσους αθλητές να συμμετάσχουν στους επικείμενους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα 2026 με τη σημαία της χώρας τους.

Εξαιτίας αυτής της απόφασης, τόσο ο Ευρωπαίος επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, όσο και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) αποφάσισε να επιτρέψει σε 6 Ρώσους και 4 Λευκορώσους αθλητές να αγωνιστούν με τις σημαίες των χωρών τους στους Αγώνες. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία αποκλείστηκαν από τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, κάτι που σήμαινε ότι επιτρεπόταν μόνο σε περιορισμένο αριθμό των δύο χωρών να συμμετάσχουν ως ανεξάρτητοι. Κάτι που συνεχίζει να ισχύει για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

«Η απόφαση των διοργανωτών να επιτρέψουν σε δολοφόνους και τους συνεργούς τους να αγωνιστούν στους Παραολυμπιακούς αγώνες με τις εθνικές σημαίες τους είναι τόσο απογοητευτική όσο και εξοργιστική», επεσήμανε σε ανάρτηση ο Ουκρανός υπουργός Αθλητισμού, Ματβίι Μπίντνι.

Οι σημαίες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας «δεν έχουν θέση σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα και τον σεβασμό. Αυτές είναι σημαίες καθεστώτων που έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό σε εργαλείο πολέμου, ψεμάτων και περιφρόνησης», έγραψε ακόμα, μεταξύ άλλων.

Σε επόμενη ανάρτηση, ο Ματβίι Μπίντνι ανακοίνωσε ότι κανένας Ουκρανός αξιωματούχος δεν θα παραστεί στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες. Αυτό αφορά τόσο την τελετή έναρξης, όσο και στους αγώνες. «Ευχαριστούμε κάθε αξιωματούχο του ελεύθερου κόσμου που θα κάνει το ίδιο», πρόσθεσε.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, ήδη ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει το παρών στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών αγώνων, λόγω της «απαράδεκτης» απόφασης για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

«Όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δεν μπορώ να υποστηρίξω την επαναφορά εθνικών συμβόλων, σημαιών, ύμνων και εμφανίσεων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτή τη σύγκρουση», υπογράμμισε.

«Ο αθλητισμός ενώνει όταν βασίζεται σε αρχές. Διχάζει όταν τις θέτει σε κίνδυνο», επεσήμανε και κάλεσε όλους τους «ομοϊδεάτες ομολόγους μου» να υιοθετήσουν την ίδια στάση.

